نماینده چین از سه کشور اروپایی انتقاد کرد

نماینده چین در سازمان ملل، در اظهاراتی که کمتر از یک دقیقه به طول انجامید، از تصمیم سه کشور اروپایی انتقاد کرد و آن را عجولانه دانست.

نماینده چین اعلام کرد که آنچه اتفاق افتاد زشت بود و بی عدالتی بود. او یادآوری کرد که حمله اسرائیلی‌ها به ایران باید محکوم شود و خاطرنشان کرد که ایران اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای آن، صلح‌آمیز است.

بنا بر گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ او اشاره کرد که استفاده از زور کار خوبی نیست و نباید از زور استفاده شود و به درخواست ایران برای گفتگو، باید پاسخ مثبت داده شود و نباید از زور استفاده شود! نکته دیگر نماینده چین نیز، تأکید بر دیپلماسی بود که همان نکته پیشین بود.

او خواهان رأی‌گیری بر سر همان قطعنامه شد که نماینده روسیه به آن اشاره کرد.

نماینده چین خواهان بیطرفی اعضاء شد که مقصود او از این درخواست، مشخص نبود.