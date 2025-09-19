En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نماینده چین از سه کشور اروپایی انتقاد کرد

نماینده چین در سازمان ملل، در اظهاراتی که کمتر از یک دقیقه به طول انجامید، از تصمیم سه کشور اروپایی انتقاد کرد و آن را عجولانه دانست.
کد خبر: ۱۳۲۹۴۵۰
| |
643 بازدید
نماینده چین از سه کشور اروپایی انتقاد کرد

نماینده چین اعلام کرد که آنچه اتفاق افتاد زشت بود و بی عدالتی بود. او یادآوری کرد که حمله اسرائیلی‌ها به ایران باید محکوم شود و خاطرنشان کرد که ایران اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای آن، صلح‌آمیز است. 

بنا بر گزارش  تابناک به نقل از هم میهن؛ او اشاره کرد که استفاده از زور کار خوبی نیست و نباید از زور استفاده شود و به درخواست ایران برای گفتگو، باید پاسخ مثبت داده شود و نباید از زور استفاده شود! نکته دیگر نماینده چین نیز، تأکید بر دیپلماسی بود که همان نکته پیشین بود. 

او خواهان رأی‌گیری بر سر همان قطعنامه شد که نماینده روسیه به آن اشاره کرد. 

نماینده چین خواهان بیطرفی اعضاء شد که مقصود او از این درخواست، مشخص نبود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نماینده چین در سازمان ملل اروپا برنامه هسته‌ای ایران
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
جمعه؛ رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت/ فرانسه: بازگشت تحریم‌های ایران قطعی است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روایت عراقچی از طرح پیشنهادی ایران به اروپا
رویترز: ۸ روز مهلت تهران و اروپا برای تعویق تحریم‌ها
خطیب‌زاده: تروئیکای اروپا به توافق هسته‌ای خیانت کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۳ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۷ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zqk
tabnak.ir/005Zqk