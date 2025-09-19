En
رویترز: ۸ روز مهلت تهران و اروپا برای تعویق تحریم‌ها

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای لغو دائمی تحریم‌های ایران را تصویب نکرد.
روسیه، چین، پاکستان و الجزایر از جمله کشور‌هایی بودند که به متن پیش‌نویس رأی مثبت دادند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رویترز در عین حال تهران و قدرت‌های مهم اروپایی هنوز هشت روز فرصت دارند تا برای توافق بر سر تعویق این تحریم‌ها تلاش کنند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد که متشکل از ۱۵ عضو است، امروز پس از آنکه بریتانیا، فرانسه و آلمان در ۲۸ اوت فرآیندی ۳۰ روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل آغاز کردند و تهران را به عدم پایبندی به توافق سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی که هدف آن جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای بود، متهم کردند، ملزم به رأی‌گیری در مورد پیش‌نویس قطعنامه شد.

قطعنامه تعویق تحریم سازمان ملل متحد اروپا
