واکنش مدیر ورزشگاه تختی به ایرادات استادیوم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمدرضا مجیدی مدیر مجموعه ورزشی تختی تهران، صحبتهایی را درباره این ورزشگاه پیش از آغاز دیدار تیمهای فوتبال چادرملو و پرسپولیس انجام داد که گزیده و فیلم مربوط به آن در زیر میآید:
* مسابقات شروع شده و سازمان لیگ هم میخواسته است که مسابقات را برگزار کند. ما هم در حد تلاش و مقدورات و معذورات سعی کردیم که شرایطی را مهیا کنیم که مطلوب جامعه ورزش باشد.
* باید واقعیت را بپذیریم. ورزشگاه آزادی که شرایط برگزاری مسابقات را ندارد، سازمان لیگ هم باید بازیها را برگزار کند. ما حتماً باید به تقویم فدراسیون فوتبال برسیم.
* کسانی که استانداردسازی ورزشگاهها را انجام میدهند، از جمله آقای رفعتی چند بار به اینجا آمدهاند و تلاششان این است که کار بیشتری شود.
* مگر ما چند کارشناس زمین چمن در کشور داریم و چقدر کارشناسان را برای نگهداری زمین در کشور آموزش دادهایم؟ ما هفت هشت کارشناس خبره نمیتوانیم در تهران پیدا کنیم و آنهایی را که هستند، جذب کردهایم.
* نزدیک به ۱۰ سال مسابقهای در تختی بازی برگزار نشده بود و ممکن است اشکالاتی در مسیر به روز شدن وجود داشته باشد.
* علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان تهران با همه توان تلاش میکند تا اعتبارات مورد نیاز بیشتری را جذب کند و مشکلات تمام شود.
* باید از جامعه مهندسین کشاورزی بیایند و یکسری دورههای مربوط به کشت و نگهداری چمن بگذارند.
* کارواش حاضر در مجموعه تختی پیمانکار دارد، اما اصل قضیه این است که این کارواش خدمات مربوط به ماشینهای اداره کل و خودمان را انجام بدهد. البته بهتر بود این کار در زمان برگزاری بازی امروز انجام نمیشد.
