قطعنامه تداوم لغو تحریم های ایران تصویب نشد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را که خواستار لغو دائمی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بود، رد کرد.

نتایج رای گیری جلسه شورای امنیت :

رأی موافق: چین، روسیه، پاکستان و الجزایر

۹ رأی مخالف: بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان، پاناما و سومالی

۲ رأی ممتنع: گویان و کره‌جنوبی

اروپا رسما با اقدام خود برای فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران؛ یک‌ دوره جدید تشدید تنش در منطقه را آغاز کرد. اروپا یک‌ دوره جدید تشدید تنش در منطقه را آغاز کرد. هم اکنون شاهد مرگ رسمی برجام پس از ۱۰ سال هستیم.

شواری امنیت سازمان ملل رسما اعلام کرد؛ ۶ مهر ماه تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازخواهد گشت.