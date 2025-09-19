En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قطعنامه تداوم لغو تحریم های ایران تصویب نشد

دقایقی پیش شورای امنیت سازمان ملل مجوز بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۴۴۱
| |
574 بازدید

قطعنامه تداوم لغو تحریم های ایران تصویب نشد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را که خواستار لغو دائمی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بود، رد کرد.

نتایج رای گیری جلسه شورای امنیت :

 رأی موافق: چین، روسیه، پاکستان و الجزایر

۹ رأی مخالف: بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان، پاناما و سومالی

۲ رأی ممتنع: گویان و کره‌جنوبی

اروپا رسما با اقدام خود برای فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران؛ یک‌ دوره جدید تشدید تنش در منطقه را آغاز کرد.  اروپا یک‌ دوره جدید تشدید تنش در منطقه را آغاز کرد. هم اکنون شاهد مرگ رسمی برجام پس از ۱۰ سال هستیم.

شواری امنیت سازمان ملل رسما اعلام کرد؛ ۶ مهر ماه تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازخواهد گشت. 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رای‌گیری تصویب
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
جمعه؛ رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت/ فرانسه: بازگشت تحریم‌های ایران قطعی است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازی کثیف در شورای امنیت: غزه قربانی وتوی آمریکا!
آخرین جزییات قطعنامه پیشنهادی ایران درباره تاسیسات هسته‌ای
فشار سیاسی برای مخالفت با قطعنامه ایران در آژانس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۷ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zqb
tabnak.ir/005Zqb