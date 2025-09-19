۲۸/شهريور/۱۴۰۴
Friday 19 September 2025
۱۸:۱۹
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
اسرائیل با ترور رهبران انصارالله یمن وارد فاز جدیدی شد
زنده با نتایج کشتی فرنگی قهرمانی جهان + فیلم
رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت
سود کدام شرکتها آب رفت؟
عمان و قطر ممکن است دیگر میانجیگری نکنند
بندبازی محرم روی دیوار زرد سپاهان
تندروهای ایران جذابیت داعشی دارند
قیمت گوشت و مرغ تا ماه آینده چقدر گران میشود؟
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
632
632
بازدید
پ
ترکیب پرسپولیس برابر چادرملو
کد خبر:
۱۳۲۹۴۳۸
تاریخ انتشار:
۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۵
19 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۹۴۳۸
|
۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۵
19 September 2025
|
632
بازدید
632
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترکیب پرسپولیس
چادرملو
لیگ برتر
فوتبال ایران
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانیها از دوش نویدکیا میافتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
جمعه؛ رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت/ فرانسه: بازگشت تحریمهای ایران قطعی است
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش مدیر ورزشگاه تختی به ایرادات استادیوم
برنامه مسابقات امروز لیگ برتر فوتبال در هفته چهارم
پوستر پرسپولیس و چادرملو برای دیدار امروز در لیگ برتر
پوستر زنان و مردان پرسپولیس: تاریخسازی با هم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال میشود؟
فعال میشود
فعال نمیشود
تمدید میشود
الی گشت
آخرین اخبار
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ پیشنویس قطعنامه لغو تحریمهای سازمان ملل علیه ایران رأی نیاورد
وضعیت دردناک دانیال سهرابی
روسیه: اروپا حق بازگرداندن تحریمها علیه ایران را ندارد
قطعنامه تداوم لغو تحریم های ایران تصویب نشد
ترکیب پرسپولیس برابر چادرملو
پیشنهاد عراقچی به اروپا چه بود و چرا رد شد؟/ دیدار ایران با «ویتکاف»
گفتوگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و کره جنوبی
فرانسه، برافراشتن پرچم فلسطین را ممنوع کرد!
پایان محاکمه کلثوم اکبری
خطر جنگ ایران و اسرائیل همچنان جدی است
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمیبیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
دفاع خرس ماده از تولههایش مقابل خرس شکارچی
اعتراض ایران به داوری و کادر پزشکی در مبارزه سهرابی
طبیعت زیبای هورامان کردستان
شوک بزرگ در کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
عمو رشید: بچههایم نصیحتم میکردند که سنگین باشم!
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمهها لغو میشوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
آغاز ورود آب سدها به دریاچه ارومیه + عکس
استقبال خارجیها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
اظهارات تازه گوترش درباره مکانیسم ماشه
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
(۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
(۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
(۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخامها و نمایش شیعهستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان
(۷۸ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو
(۷۳ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!
(۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟
(۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
(۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
(۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
(۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
(۴۷ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده
(۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!
(۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد
(۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
(۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZqY
tabnak.ir/005ZqY
کپی شد