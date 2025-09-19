فرانسه، برافراشتن پرچم فلسطین را ممنوع کرد!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالیکه ساعاتی پیش یک منبع نزدیک به رئیسجمهور فرانسه امانوئل ماکرون گزارش کرد که تنشها میان فرانسه و رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده است، چرا که احتمال شناسایی کشور فلسطین توسط فرانسه، به خشم صهیونیستها منجر شده و آنها را بر آن داشته تا اقدامات تلافیجویانهای علیه تلآویو در پیش بگیرند، وزارت کشور فرانسه اقدامی را علیه نصب پرچم فلسطین بر روی دیوار ساختمانهای عمومی در پیش گرفت. (جزئیات بیشتر) بر اساس گزارشهای منتشر شده، وزارت کشور فرانسه به فرمانداران اعلام کرده است که در هفته آینده، زمانی که پاریس قرار است بهطور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد، از نمایش پرچم فلسطین بر ساختمانهای شهرداری و دیگر اماکن عمومی جلوگیری کنند. وزارت کشور در یک تلگرام که نسخهای از آن در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته، در توجیه این اقدام، اعلام کرده است: «اصل بیطرفی در خدمات عمومی چنین نمایشهایی را ممنوع میکند.» این وزارتخانه تاکید دارد هر تصمیمی از سوی شهرداران برای برافراشتن پرچم فلسطین باید به دادگاه ارجاع داده شود.
جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، خشم جامعه جهانی را برانگیخته است و بسیاری از کشورهایی که تاکنون حامی اسرائیل بودهاند، هماکنون بر آن شدهاند تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. این اقدام وزارت کشور فرانسه در شرایطی صورت میگیرد که چندین شهردار فرانسوی پیشتر اعلام کردهاند که قصد دارند هفته آینده پرچم فلسطین را بر ساختمانهای شهرداری خود نصب کنند. روز دوشنبه هفته آینده، فرانسه قرار است بهطور رسمی دولت فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت بشناسد. این هشدار پس از آن صادر شد که رهبر حزب سوسیالیست، اولیویه فور، خواستار برافراشتن پرچم فلسطین بر شهرداریها در روز دوشنبه شد. با این حال، وزارت کشور فرانسه تأکید میکند که چنین نمایشی «به معنای جانبداری در یک مناقشه بینالمللی است.» در بیانیه وزارت کشور فرانسه تاکید شده است «بنابراین شایسته است از شهرداران خواسته شود که از نصب چنین پرچمهایی بر ساختمانهای عمومی خود خودداری کنند و در صورت امتناع یا عدم تبعیت، تصمیم این شهرداران به دادگاههای اداری ارجاع داده شود.»
کشورهای زیادی در سطح جهان طی سالهای اخیر موضع خود را در حمایت از شناسایی فلسطین تقویت کردهاند. به عنوان مثال، ایرلند، نروژ و اسپانیا در ماه مه ۲۰۲۴ رسماً به عنوان کشورهایی که فلسطین را به رسمیت میشناسند اعلام کردند. همچنین در منطقه کارائیب، کشورهایی مانند باهاماس، باربادوس و جامائیکا در کنار ارمنستان، گامهایی مشابه برداشتهاند. در منطقه غرب آسیا و جهان عرب نیز کشورهایی مثل قطر، عربستان سعودی، مصر، اردن، عمان، کویت، یمن حمایت خود را از تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن فلسطین «به عنوان گامی تاریخی در جهت عدالت» اعلام کردهاند.
