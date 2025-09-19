En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراض ایران به داوری و کادر پزشکی در مبارزه سهرابی

فدراسیون کشتی ایران در بیانیه‌ای رسمی از کم‌کاری تیم پزشکی و تصمیمات بحث‌برانگیز داوران در مبارزه سهرابی با حریف فرانسوی انتقاد کرد؛ مسابقه‌ای که با خونریزی مداوم و بی‌توجهی به خطاهای حریف همراه بود.
کد خبر: ۱۳۲۹۴۲۹
| |
459 بازدید

اعتراض ایران به داوری و کادر پزشکی در مبارزه سهرابی

به گزارش تابناک؛ رسانه رسمی فدراسیون کشتی ایران از اتفاقات جنجالی در مبارزه سهرابی برابر قانم، کشتی‌گیر فرانسوی، پرده برداشت.

در این بیانیه آمده است که در جریان مسابقه، نماینده ایران با ضربات مکرر سر حریف از ناحیه چانه و ابرو دچار خونریزی شد، با این حال داوران هیچ اخطاری به کشتی‌گیر فرانسوی ندادند.

همچنین کادر پزشکی حاضر در محل، در باندپیچی و کنترل خونریزی چانه سهرابی کم‌کاری کرد تا زمان قانونی ۴ دقیقه برای اقدامات درمانی به پایان برسد و ادامه رقابت برای ملی‌پوش کشورمان دشوارتر شود.

این موضوع واکنش جدی فدراسیون کشتی را به همراه داشت و انتقاد‌ها نسبت به بی‌توجهی به سلامت ورزشکار و نادیده گرفتن خطا‌های آشکار، شدت گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشتی سهرابی اعتراض به داوری فدراسیون کشتی ایران تیم پزشکی
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
جمعه؛ رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت/ فرانسه: بازگشت تحریم‌های ایران قطعی است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عبدولی نایب قهرمان جهان را شکست داد
پیام احمدی مقتدرانه به نیمه نهایی رسید
امین میرزازاده حریف خود را ضربه فنی کرد
علیرضا فرخی با قدرت به نیمه نهایی رسید
کشتی فرنگی ایران شب اول دست به جام شد!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۳ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۷ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZqP
tabnak.ir/005ZqP