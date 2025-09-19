فدراسیون کشتی ایران در بیانیه‌ای رسمی از کم‌کاری تیم پزشکی و تصمیمات بحث‌برانگیز داوران در مبارزه سهرابی با حریف فرانسوی انتقاد کرد؛ مسابقه‌ای که با خونریزی مداوم و بی‌توجهی به خطاهای حریف همراه بود.

اعتراض ایران به داوری و کادر پزشکی در مبارزه سهرابی

به گزارش تابناک؛ رسانه رسمی فدراسیون کشتی ایران از اتفاقات جنجالی در مبارزه سهرابی برابر قانم، کشتی‌گیر فرانسوی، پرده برداشت.

در این بیانیه آمده است که در جریان مسابقه، نماینده ایران با ضربات مکرر سر حریف از ناحیه چانه و ابرو دچار خونریزی شد، با این حال داوران هیچ اخطاری به کشتی‌گیر فرانسوی ندادند.

همچنین کادر پزشکی حاضر در محل، در باندپیچی و کنترل خونریزی چانه سهرابی کم‌کاری کرد تا زمان قانونی ۴ دقیقه برای اقدامات درمانی به پایان برسد و ادامه رقابت برای ملی‌پوش کشورمان دشوارتر شود.

این موضوع واکنش جدی فدراسیون کشتی را به همراه داشت و انتقاد‌ها نسبت به بی‌توجهی به سلامت ورزشکار و نادیده گرفتن خطا‌های آشکار، شدت گرفت.