اعتراض ایران به داوری و پزشکی مبارزه سهرابی

به گزارش تابناک، رسانه رسمی فدراسیون کشتی ایران از اتفاقات جنجالی در مبارزه دانیال سهرابی برابر ابراهیم قانم، کشتیگیر فرانسوی، پرده برداشت.
در این بیانیه آمده است که در جریان مسابقه، نماینده ایران با ضربات مکرر سر حریف از ناحیه چانه و ابرو دچار خونریزی شد، با این حال داوران هیچ اخطاری به کشتیگیر فرانسوی ندادند.
همچنین کادر پزشکی حاضر در محل، در باندپیچی و کنترل خونریزی چانه سهرابی کمکاری کرد تا زمان قانونی ۴ دقیقه برای اقدامات درمانی به پایان برسد و ادامه رقابت برای ملیپوش کشورمان دشوارتر شود.
این موضوع واکنش جدی فدراسیون کشتی را به همراه داشت و انتقادها نسبت به بیتوجهی به سلامت ورزشکار و نادیده گرفتن خطاهای آشکار، شدت گرفت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید