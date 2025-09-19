En
آخرین تصویر از سعید طوسی پس از جنجال ترورش

سعید گندم نژاد طوسی متولد ۱۳۴۹ در تهران است. او از یک‌سالگی به مشهد رفته و از پنج‌سالگی فعالیت‌های قرآنی خود را آغاز کرد. او قاری بین‌المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان بود.
آخرین تصویر از سعید طوسی پس از جنجال ترورش

سعید گندم نژاد طوسی متولد ۱۳۴۹ در تهران است. او از یک‌سالگی به مشهد رفته و از پنج‌سالگی فعالیت‌های قرآنی خود را آغاز کرد. او قاری بین‌المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان بود.

به گزارش تابناک؛ سعید طوسی در طول سال‌های فعالیت خود در مسابقات قرآنی ملی و بین‌المللی حضور داشته و موفق به کسب جوایز و رتبه‌های معتبر شده است.
 
او نفر اول مسابقات بین‌المللی سوریه ۱۳۷۲، نفر اول مسابقات بین‌المللی مالزی ۱۳۷۷، نفر اول مسابقه کشوری ابتهال و دعا، نفر اول مسابقات کشوری قرائت قرآن ۱۳۷۹ است. طوسی همچنین سابقه آموزش قرائت قرآن به نسل‌ جوان را در مراکز دینی و آموزشی کشور دارد و به عنوان مربی و داور در برنامه‌های قرآنی شناخته می‌شود.

انتشار عکس جدید سعید طوسی بعد از خبر ترورش

 

