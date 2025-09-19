سه فینالیست ایران در کشتی فرنگی، سه مدال قطعی را در روز دوم برای شاگردان حسن رنگرز به همراه دارد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب علاوه بر رقابتهای مقدماتی سه وزن روز دوم، با برگزاری دیدارهای همراه با مدال چهار وزن روز نخست همراه خواهد بود. تیم ایران سه فینالیست دارد که پیام احمدی، غلامرضا فرخی و امین میرزازاده هستند و علیرضا عبدولی هم در ردهبندی شانس کسب مدال برنز خواهد داشت.
علی احمدیوفا، کشتیگیر وزن ۶۰ کیلوگرم فرنگی ایران در گام نخست مقابل ایناوا از ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۵ - ۵ شکست خورد. او برای بازگشت به جدول شانس مجدد، باید منتظر حضور اوتاوا در فینال باشد.
