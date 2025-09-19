En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زنده با نتایج کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی طلایی شد، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب در روز دوم با سه مدال قطعی برای ایران همراه خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۲۹۴۰۱
| |
49608 بازدید
|
۵

زنده با نتایج کشتی فرنگی قهرمانی جهان| سه مدال قطعی در انتظار ایران/ پیروزی سهرابی زیر ۳ دقیقه

سه فینالیست ایران در کشتی فرنگی، سه مدال قطعی را در روز دوم برای شاگردان حسن رنگرز به همراه دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب علاوه بر رقابت‌های مقدماتی سه وزن روز دوم، با برگزاری دیدارهای همراه با مدال چهار وزن روز نخست همراه خواهد بود. تیم ایران سه فینالیست دارد که پیام احمدی، غلامرضا فرخی و امین میرزازاده هستند و علیرضا عبدولی هم در رده‌بندی شانس کسب مدال برنز خواهد داشت.

مدال طلا برای فرخی
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۲۱:۰۰

غلامرضا فرخی، فرنگی‌کار وزن ۸۲ کیلوگرم کشورمان با ۲۳ سال سن در دیدار فینال مقابل رقیب گرجستانی خود ۴ بر صفر پیروز شد و مدال طلا را به گردن آویخت.

تعداد بازدید : 45
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

 

علیرضا عبدولی پنجم شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۲۰:۱۰

علیرضا عبدولی، کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم ایران که به دیدار رده‌بندی راه یافته بود با نتیجه ۶ بر ۳ مقابل ییلماز از ترکیه شکست خورد نتوانست به مدال برنز برسد. عبدولی پنجم شد.

تعداد بازدید : 15
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
احمدی نقره‌ای شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۹:۵۵

در دیدار فینال وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی از ایران به مصاف لولویا واختانگ از گرجستان رفت که با نتیجه ۹ بر ۷ شکست خورد. با این نتیجه پیام احمدی به مدال نقره جهان دست یافت.

تعداد بازدید : 223
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
ساروی به فینال رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۹:۰۰

محمد هادی ساروی، ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان در دیدار نیمه‌نهایی با برتری ۳ بر یک مقابل حریف بلاروسی به فینال راه یافت.

تعداد بازدید : 105
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
بازگشت سهرابی به جدول
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۸:۴۰

با پیروزی ابراهیم غانم در مرحله نیمه‌نهایی با ضربه فنی کردن حریف و صعود به فینال، دانیال سهرابی به شانس مجدد رسید و شانس کسب مدال برنز برای او باقی ماند.

ساروی راهی نیمه‌نهایی شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۵:۳۰

محمدهادی ساروی، کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در یک چهارم نهایی با ملیا از گرجستان رقابت کرد و با نتیجه یک - یک موفق شد پیروز میدان شود و به نیمه‌نهایی رسید.

تعداد بازدید : 1387
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
سهرابی با قانون پزشکی باخت
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۵:۱۵

دانیال سهرابی، کشتی‌گیر وزن ۷۲ کیلوگرم کشورمان در دیدار یک چهارم نهایی مقابل ابراهیم قانم از فرانسه قرار گرفت. سهرابی در این رقابت دچار خونریزی شد و ۴ بر ۲ عقب افتاد و در شرایطی که از زمان کشتی بیش از دو دقیقه باقی مانده بود، اما با قانون پزشکی بازنده اعلام شد. طبق قانون رسیدگی پزشکی بیش به یک کشتی‌گیر اگر بیش از ۴ دقیقه زمان ببرد، کشتی‌گیر مصدوم بازنده اعلام می‌شود.

تعداد بازدید : 1560
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
حذف احمدی‌وفا با شکست حریف ژاپنی
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۴:۵۰

ایناوا ژاپنی در دومین مصاف خود مقابل کشتی‌گیری از کره شمالی قرار گرفت و ۸ بر صفر شکست خورد تا با این نتیجه علی احمدی وفا از دور رقابت‌ها کنار برود.

ساروی با برد شروع کرد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۴:۲۶

محمدهادی ساروی، فرنگی‌کار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران و دارنده مدال طلای المپیک در گام نخست به مصاف حریف هندوستانی خود رفت و با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان شد.

تعداد بازدید : 541
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
سهرابی کشتی‌گیر روس را هم شکست داد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۴:۱۰

دانیال سهرابی در دومین کشتی خود به مصاف دیمیتری روسیه‌ای رفت و موفق شد با امتیاز فنی ۱۰ بر یک و پبش از اتمام وقت قانونی، حریف خود را شکست دهد و به یک چهارم نهایی برسد.

تعداد بازدید : 516
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
احمدی‌وفا شکست خورد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۳:۳۰

علی احمدی‌وفا، کشتی‌گیر وزن ۶۰ کیلوگرم فرنگی ایران در گام نخست مقابل ایناوا از ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۵ - ۵ شکست خورد. او برای بازگشت به جدول شانس مجدد، باید منتظر حضور اوتاوا در فینال باشد.

تعداد بازدید : 678
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
پیروزی سهرابی در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۲:۵۵

دانیال سهرابی کشتی‌گیر وزن ۷۲ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از استراحت در دور اول، روی تشک رفت و مقابل اسماعیلوف از قرقیزستان کشتی گرفت که زیر سه دقیقه با نتیجه ۱۰ بر یک حریف خود را شکست داد.

تعداد بازدید : 895
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

اشتراک گذاری
برچسب ها
حسن رنگرز دانیال سهرابی کشتی فرنگی امین میرزاده غلامرضا فرخی پیام احمدی علیرضا عبدولی
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دست «عبدولی» به برنز جهان نرسید
پیام احمدی فرنگی‌کار ۱۸ ساله ایران به نقره جهان بسنده کرد
دانیال سهرابی به شانس مجدد قهرمانی جهان رسید
شوک بزرگ در کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| ۳ فینالیست در روز نخست؛ عبدولی به رده‌بندی رفت + فیلم
رونمایی از سه وزن دوم؛ ساروی امروز روی تشک می‌رود
ارسلان-سهرابی؟ کشتی‌ جانانه‌ای می‌شود/ اسماعیلی حاشیه امن دارد و هوس الکسانیان ریسک است!
مسیر میانبر برای مدعیان ۷۷ کیلو از زاگرب تا زاگرب؛ عبدولی با آسیب چشمی آماده اعزام است؟
عبدولی: علیرضا جنگجوست؛ هر ۱۰ نفر تیم ملی می‌توانند طلا بگیرند/ امیدوارم دبیر ما را حلال کند!
۳ ماه پس از شروع چرخه انتخابی تیم ملی/ این ۳ کشتی‌گیر ملی‌پوش شدند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
3
13
پاسخ
به امید قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران عزیز با همت و تلاش شیرمردان بختیاری
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
0
2
پاسخ
ناداوری مثل روز روشن است اما چرا مربیان بی سیاست ایران با درخواست چلنج بی موقع ، کشتی گیر ما را مقابل ژاپن بازنده و سپس حذف کردند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
0
0
پاسخ
؛)
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
0
0
پاسخ
انشالله که شاگردان حسن رنگرز مدال های طلا رو درو خواهند کرد.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
0
0
پاسخ
ماشالله به کشتی گیران چه آزاد و فرنگی این همه هزینه برا فوتبال میشه هیچ وقت مقامی کسب‌ نمی‌کنن با کمترین هزینه کشتی باعث افتخار ایران در جهان میشند .دمتون گرم وسایه شما مستدام
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۷ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zpx
tabnak.ir/005Zpx