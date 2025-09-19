سهرابی با قانون پزشکی باخت

دانیال سهرابی، کشتی‌گیر وزن ۷۲ کیلوگرم کشورمان در دیدار یک چهارم نهایی مقابل ابراهیم قانم از فرانسه قرار گرفت. سهرابی در این رقابت دچار خونریزی شد و ۴ بر ۲ عقب افتاد و در شرایطی که از زمان کشتی بیش از دو دقیقه باقی مانده بود، اما با قانون پزشکی بازنده اعلام شد. طبق قانون رسیدگی پزشکی بیش به یک کشتی‌گیر اگر بیش از ۴ دقیقه زمان ببرد، کشتی‌گیر مصدوم بازنده اعلام می‌شود.