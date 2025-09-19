سه فینالیست ایران در کشتی فرنگی، سه مدال قطعی را در روز دوم برای شاگردان حسن رنگرز به همراه دارد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب علاوه بر رقابتهای مقدماتی سه وزن روز دوم، با برگزاری دیدارهای همراه با مدال چهار وزن روز نخست همراه خواهد بود. تیم ایران سه فینالیست دارد که پیام احمدی، غلامرضا فرخی و امین میرزازاده هستند و علیرضا عبدولی هم در ردهبندی شانس کسب مدال برنز خواهد داشت.
ساروی راهی نیمهنهایی شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۵:۳۰
محمدهادی ساروی، کشتیگیر وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در یک چهارم نهایی با ملیا از گرجستان رقابت کرد و با نتیجه یک - یک موفق شد پیروز میدان شود و به نیمهنهایی رسید.
سهرابی با قانون پزشکی باخت
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۵:۱۵
دانیال سهرابی، کشتیگیر وزن ۷۲ کیلوگرم کشورمان در دیدار یک چهارم نهایی مقابل ابراهیم قانم از فرانسه قرار گرفت. سهرابی در این رقابت دچار خونریزی شد و ۴ بر ۲ عقب افتاد و در شرایطی که از زمان کشتی بیش از دو دقیقه باقی مانده بود، اما با قانون پزشکی بازنده اعلام شد. طبق قانون رسیدگی پزشکی بیش به یک کشتیگیر اگر بیش از ۴ دقیقه زمان ببرد، کشتیگیر مصدوم بازنده اعلام میشود.
ساروی با برد شروع کرد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۴:۲۶
محمدهادی ساروی، فرنگیکار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران و دارنده مدال طلای المپیک در گام نخست به مصاف حریف هندوستانی خود رفت و با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان شد.
سهرابی کشتیگیر روس را هم شکست داد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۴:۱۰
دانیال سهرابی در دومین کشتی خود به مصاف دیمیتری روسیهای رفت و موفق شد با امتیاز فنی ۱۰ بر یک و پبش از اتمام وقت قانونی، حریف خود را شکست دهد و به یک چهارم نهایی برسد.
احمدیوفا شکست خورد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۳:۳۰
علی احمدیوفا، کشتیگیر وزن ۶۰ کیلوگرم فرنگی ایران در گام نخست مقابل ایناوا از ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۵ - ۵ شکست خورد. او برای بازگشت به جدول شانس مجدد، باید منتظر حضور اوتاوا در فینال باشد.
پیروزی سهرابی در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۲:۵۵
دانیال سهرابی کشتیگیر وزن ۷۲ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از استراحت در دور اول، روی تشک رفت و مقابل اسماعیلوف از قرقیزستان کشتی گرفت که زیر سه دقیقه با نتیجه ۱۰ بر یک حریف خود را شکست داد.