کمیته انضباطی به سراغ بازیکن جنجالی استقلال رفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آرمین سهرابیان بازیکن تیم استقلال به کمیته انضباطی این باشگاه احضار شد. سهرابیان پس از بازگشت این تیم از سفر دوبی در فرودگاه صحبتهای تندی را علیه برخی از همبازیان خود انجام داد. این در حالی بود که ریکاردو ساپینتو سرمربی آبی پوشان از بازیکنان خواسته بود مصاحبه نکنند.
سهرابیان همچنین امروز از حضور در تمرین منع شد تا کمیته انضباطی دربارهاش تصمیمگیری کند. به نظر میرسد این کمیته جریمه مالی سنگینی برای مدافع آبیپوش در نظر بگیرد.
تیم فوتبال استقلال در هفته اول رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا مقابل الوصل امارات با نتیجه سنگین ۷ بر یک شکست خورد.
