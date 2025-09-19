نیازی به تزریق عمومی واکسن آبله مرغان نیست

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید: ما ۱۴ واکسن در برنامه واکسیناسیون ایپیآی یا واکسیناسیون روتین برای همه کودکان داریم که واکسن آبلهمرغان جزو آنها نیست.
به گزارش تابناک، وی افزود: نیازی به تزریق عمومی این واکسن نیست و جامعه نباید دچار نگرانی یا تقاضای القایی شود؛ چرا که ابتلای کودکان به آبلهمرغان در سنین پایین نهتنها خطرناک نیست، بلکه نوعی ایمنی طبیعی ایجاد میکند.»
بهگفته وی،درباره واکسنهایی مثل آبلهمرغان باید به تجربه و توصیههای علمی دنیا توجه کرد. نباید نگرانی ایجاد کنیم که منجر به تقاضای القایی در جامعه شود. با شیوع بحرانی آبلهمرغان هم مواجه نیستیم و ابتلای کودکان در همان سنین کودکی بهدلیل محافظت در دوران بزرگسالی، اتفاق خوبی است.
مرادی تصریح کرد: این بیماری مثل سرماخوردگی موجهای فصلی دارد. مثلا در فصل مدارس، دانشآموزان مبتلا میشوند اما شدید نیست و درصورت ابتلا مصون و ایمن میشوند.
این مقام مسئول تأکید کرد: «چدر شرایط فعلی توصیه این است که تزریق واکسن براساس ضرورت و توصیه پزشک برای کودکان در موارد خاص، زنانی که قصد بارداری دارند اما ابتلای قبلی نداشتهاند و گروههای خاص باشد.»
