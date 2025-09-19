پس لرزه شایعات درباره مرد بودن همسر مکرون

شایعات مربوط به جنسیت بانوی اول فرانسه بارها الهامبخش نشریات آنلاین متعددی بوده است. علاقه به این موضوع با مستند کندیس اوونز، روزنامهنگار آمریکایی، درباره بریژیت مکرون، تشدید شد و موج جدیدی از بحثها را برانگیخت و زوج ریاست جمهوری را بر آن داشت تا از او به دلیل افترا شکایت کنند.
به گزارش تابناک به نقل از جماران، امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرون در دادگاهی در ایالات متحده قصد دارند برای اثبات زن بودن بریژیت، «شواهد علمی» ارائه کنند.
این اقدام در چارچوب شکایت این زوج از کندیس اوونز، مفسر محافظهکار آمریکایی، صورت میگیرد. اوونز پیشتر ادعا کرده بود که بریژیت مکرون در واقع مرد متولد شده است.
