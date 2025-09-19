زلزله ۷.۸ ریشتری در روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد

سخنگوی این سازمان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد مردم هنگام وقوع زلزله از خانه‌ها فرار کرده یا به ارتفاعات پناه بردند و شبکه‌های ارتباطی در نابیره و چند شهر دیگر منطقه قطع شد.

زلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر صبح امروز (جمعه) «پاپوا»، شرقی‌ترین منطقه اندونزی را لرزاند و خسارات پراکنده‌ای در یک شهر ساحلی برجای گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،‌ منابع محلی اعلام کردند تاکنون تلفاتی گزارش نشده است.

رئیس سازمان ملی مدیریت بحران این منطقه نیز گفت دست‌کم دو خانه و پل اصلی شهر «نابیره» در استان پاپوای مرکزی تخریب شده‌اند. یک اداره دولتی، یک کلیسا و فرودگاه نیز دچار خسارت جزئی شدند.

او در پیامی ویدئویی اعلام کرد: به‌طور کلی وضعیت امن و تحت کنترل است.

اداره زمین‌شناسی آمریکا نیز اعلام کرد که کانون زلزله در ۲۸ کیلومتری جنوب نابیره و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

به گزارش ای‌بی‌سی‌نیوز، سازمان هواشناسی، اقلیم‌شناسی و ژئوفیزیک اندونزی همچنین اعلام کرد خطر سونامی وجود ندارد زیرا مرکز زلزله در خشکی قرار داشته است.

اندونزی، این مجمع‌الجزایر وسیع با بیش از ۲۸۰ میلیون جمعیت، روی گسل‌های اصلی زمین‌لرزه قرار دارد و اغلب شاهد زلزله‌ها و فوران‌های آتشفشانی است.