شهادت مأمور پلیس در پی حمله راننده ۱۸ ساله

سروان «علی حسن‌نژاد» از افسران پلیس‌راه مازندران روز گذشته ۲۷ شهریور در حال انجام وظیفه در محور کیاسر به درجه رفیع شهادت نائل شد.
شهادت مأمور پلیس در پی حمله راننده ۱۸ ساله

سروان «علی حسن‌نژاد» از افسران پلیس‌راه مازندران و اهل روستای شهیدپرور عزت‌الدین بخش گهرباران شهرستان میاندورود در حال انجام وظیفه در محور کیاسر به شهادت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ مسعود تقدیسی، معاون فرهنگی و اجتماعی استان مازندران از عروج آسمانی سبکبال عاشق مأمور وظیفه شناس پلیس راه استان در سانحه رانندگی در محور کیاسر خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: حوالی ساعت ۱۵ روز گذشته ر مأموران پلیس راه کیاسر – سمنان در محور کمربندی کیاسر در حال انجام وظیفه بودند که به یک دستگاه خودرو سواری متخلف پژو ۴۰۵ به‌علت سرعت و سبقت غیرمجاز دستور ایست دادند.

تقدیسی افزود: راننده متخلف بدون توجه به دستور ایست پلیس به صورت جنون آمیزی به سمت مأموران وظیفه شناس پلیس راه حمله‌ور و با یکی از مأموران به شدت برخورد کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران گفت: خودروی متخلف پس از این حادثه از صحنه متواری و به سمت جاده سمنان حرکت کرد که با هوشیاری مأموران پاسگاه انتظامی تلمادره، خودرو توقیف و راننده و سرنشین خودرو که دو جوان ۱۸ ساله بودند، بازداشت شدند.

تقدیسی افزود: در این حادثه مأمور پلیس راه به‌علت شدت جراحات وارده جان به جانان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید.

وی از پیگیری انتظامی و قضائی پرونده خبر داد و گفت: اخبار تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.
 

