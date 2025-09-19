شهادت مأمور پلیس در پی حمله راننده ۱۸ ساله

سروان «علی حسن‌نژاد» از افسران پلیس‌راه مازندران و اهل روستای شهیدپرور عزت‌الدین بخش گهرباران شهرستان میاندورود در حال انجام وظیفه در محور کیاسر به شهادت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ مسعود تقدیسی، معاون فرهنگی و اجتماعی استان مازندران از عروج آسمانی سبکبال عاشق مأمور وظیفه شناس پلیس راه استان در سانحه رانندگی در محور کیاسر خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: حوالی ساعت ۱۵ روز گذشته ر مأموران پلیس راه کیاسر – سمنان در محور کمربندی کیاسر در حال انجام وظیفه بودند که به یک دستگاه خودرو سواری متخلف پژو ۴۰۵ به‌علت سرعت و سبقت غیرمجاز دستور ایست دادند.

تقدیسی افزود: راننده متخلف بدون توجه به دستور ایست پلیس به صورت جنون آمیزی به سمت مأموران وظیفه شناس پلیس راه حمله‌ور و با یکی از مأموران به شدت برخورد کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران گفت: خودروی متخلف پس از این حادثه از صحنه متواری و به سمت جاده سمنان حرکت کرد که با هوشیاری مأموران پاسگاه انتظامی تلمادره، خودرو توقیف و راننده و سرنشین خودرو که دو جوان ۱۸ ساله بودند، بازداشت شدند.

تقدیسی افزود: در این حادثه مأمور پلیس راه به‌علت شدت جراحات وارده جان به جانان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید.

وی از پیگیری انتظامی و قضائی پرونده خبر داد و گفت: اخبار تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.

