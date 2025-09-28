پارس نوآ؛ تندر ۹۰ ایرانیزه با نامی تازه

En
تندر نود ، ال 90 یا به قول ماشین باز ها " ال ممد" چندین سال بود که از خط تولید خارج شده بود ، تندر 90 که توسط ایران خودرو و پارس خودرو مونتاژ و تولید میشد در اصل داچیا لوگان بود که برای کشور های در حال توسعه توسط گروه رنو سیتروئن که داچیا نیز زیر مجموعه آن است طراحی شده بود .
خودرویی که روزی با نام «کادیلا» شناخته می‌شد و بعد‌ها در پروژه P۹۰ سایپا معرفی شد، اکنون با لوگوی پارس خودرو و نام جدید پارس نوآ وارد میدان شده است. این محصول در شهریورماه ۱۴۰۳ برای نخستین بار در نمایشگاه مشهد به نمایش درآمد و در آبان همان سال خبر تولید آن با نشان «پارس آریا» منتشر شد. اما داستان نام‌گذاری سرانجام به «پارس نوآ» ختم شد؛ سدان تازه‌ی پارس خودرو که قرار است امسال به بازار ایران بیاید.

 

بر اساس اعلام منابع داخلی، پارس نوآ در نیمه دوم امسال عرضه خواهد شد. قیمت این خودرو کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان و قطعاً بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که آن را در بازه‌ی رقابتی با محصولاتی مانند تارا و دنا پلاس قرار می‌دهد.

 

پارس نوآ به موتور ME۱۶ مجهز است؛ همان موتوری که پیش‌تر در شاهین استفاده شد. این موتور نسبت به تندر ۹۰ و ساندرو بازدهی بالاتری دارد. گیربکس آن نیز پنج‌سرعته و مشابه برلیانس H۲۰۰ است که پیش‌تر در شاهین دستی به‌کار رفته بود. در این نسخه، سیستم انتقال نیرو از بازوی کابلی به هیدرولیکی تغییر کرده تا دقت و نرمی بیشتری در تعویض دنده فراهم شود. 

 

پارس نوآ حدود ۹۰ کیلوگرم سنگین‌تر از تندر ۹۰ است. این افزایش وزن عمدتاً ناشی از تغییر موتور و گیربکس، و بخشی نیز به‌دلیل اصلاحات بدنه و استفاده از فولاد با استحکام بالا در بخش عقب خودروست. تغییراتی که اگرچه به بهبود ایمنی کمک می‌کند، اما می‌تواند بر مصرف سوخت و شتاب نیز تأثیرگذار باشد.

سایپا و پارس خودرو از برنامه‌ی صادرات پارس نوآ به روسیه و کشور‌های همسایه ایران سخن گفته‌اند. با این حال، تحقق این هدف منوط به افزایش تیراژ تولید است؛ موضوعی که در حال حاضر با چالش جدی روبه‌رو است.

 

یکی از موانع اصلی تولید انبوه پارس نوآ، محدودیت در تأمین موتور ME۱۶ است. این موتور هم‌اکنون روی شاهین نیز نصب می‌شود و ظرفیت خط تولید، امکان پاسخ‌گویی به نیاز بالای بازار را ندارد. به همین دلیل، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند عرضه‌ی این خودرو در تیراژ بالا به این زودی محقق نشود.

ال 90 قطعا یاد آور خاطرت خوب و شاید شوخی ها در فضای مجازی باشد اما باید دید پارس خودرو میتواند با تولید "نوآ" بازهم لقب با کیفیت ترین خودرو ایران را برای خود به دست آورد یا نه .

 

