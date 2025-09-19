۲۸/شهريور/۱۴۰۴
Friday 19 September 2025
۱۵:۰۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
بین الملل
»
آمریکا
بازدید
4
4
بازدید
پ
تصویری پربازدید از ترامپ و همسر پرنس ویلیام
تصویری پربازدید از ترامپ و کاترین، پرنسس ولز، همسر پرنس ویلیام
کد خبر:
۱۳۲۹۳۷۷
تاریخ انتشار:
۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۵
19 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۹۳۷۷
|
۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۵
19 September 2025
|
4
بازدید
4
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ
فرانسه
کاترین
پرنسس ولز
همسر پرنس ویلیام
عکس
خبر فوری
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانیها از دوش نویدکیا میافتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
جمعه؛ رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت/ فرانسه: بازگشت تحریمهای ایران قطعی است
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش فرانسه به سخنان ترامپ درباره ایران
تصویر روی جلد مجله تایم کنایه به ترامپ و ایلان ماسک
ماجرای سفر جنجال برانگیز ترامپ به پاریس
ماکرون: ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد
ماکرون: اروپا آماده است، تضمین امنیتی برای اوکراین باشد
تظاهرات دهها هزار فرانسوی علیه ماکرون
پیام تند فرانسه به طرح ترامپ برای اخراج مردم غزه
افشای توصیه مکرون به ترامپ درباره حزبالله
همسر ماکرون ۲۵ سال از او بزرگتر است!
حمایت ترامپ از ترامپ فرانسه
عکس: میم های سینمایی از ترور ترامپ
همسر شاهزاده ویلیام کجاست؟
تصاویر جالب: سفارت ایران در فرانسه
چرا دولتیها سیگنال یک لنگه پا ماندن برای مذاکره میدهند؟!
نظر جدید ترامپ درباره جنسیت همسر «ماکرون»
تصاویری از خسارت شدید سیل در جنوب فرانسه
ترامپ: رئیسجمهور آمریکا بهتر از فرانسه است!
انتقاد تند ماکرون از ترامپ
درخواست فوری ترامپ از دولت فرانسه
واکنش ترامپ به حادثه قتل معلم فرانسوی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال میشود؟
فعال میشود
فعال نمیشود
تمدید میشود
الی گشت
آخرین اخبار
خطیبزاده: تروئیکای اروپا به توافق هستهای خیانت کرد
بقائی: چرا ماکرون از رسانه اسرائیلی استفاده کرد؟
جنجال ترامپ: آمریکا به دنبال کنترل دوباره بگرام
خرید جنجالی آیفون ۱۷ در دبی +عکس
توییت جنجالی رشیدی کوچی درباره شکست استقلال
جزئیات رسمی پارس نوآ منتشر شد!
کواکبیان: رئیس جمهور در نیویورک با ترامپ دیدار کند
جنجال بارسلونا: بارتومئو از پرداختها دفاع کرد
بازگشت فاتی: گلزنی در اولین بازی با موناکو!
امیرحسین صدیق حین بازی در نقش روحانی سکته کرد
مصدومیت شدید کامران قاسمپور در فرودگاه امام!
اسرائیل با ترور رهبران انصارالله یمن وارد فاز جدیدی شد/ جنگ «بی پایان» شده است
معرفی استانهایی با بیشترین آمار مارگزیدگی
نیازی به تزریق عمومی واکسن آبله مرغان نیست
سعید طوسی: تبرئه شدم، چرا تلاوتهایم را پخش نمیکنید؟!
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
عمو رشید: بچههایم نصیحتم میکردند که سنگین باشم!
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمهها لغو میشوند
آغاز ورود آب سدها به دریاچه ارومیه + عکس
استقبال خارجیها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
اظهارات تازه گوترش درباره مکانیسم ماشه
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
نقدی بر رفتار پزشکیان در برابر اردوغان + عکس
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
(۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
(۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
(۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
(۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخامها و نمایش شیعهستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان
(۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!
(۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو
(۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟
(۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
(۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
(۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
(۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
(۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده
(۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!
(۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد
(۳۸ نظر)
tabnak.ir/005ZpZ
tabnak.ir/005ZpZ
کپی شد