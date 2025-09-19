\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u0647\u0645\u0627\u0646 \u0686\u0627\u062f\u0631\u0645\u0644\u0648 \u0648 \u062a\u06cc\u0645 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0627\u06cc\u0633\u0627\u062a\u06cc\u0633 \u06a9\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f\u06cc\u0648\u0645 \u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.