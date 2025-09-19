En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رونمایی از سه وزن دوم؛ ساروی امروز روی تشک می‌رود

محمدهادی سارویِ قهرمان المپیک، دانیال سهرابی پرعطش برای مدال و احمدی‌وفای جوان و جویای عنوان امروز در مسابقات قهرمانی جهان برای ایران روی تشک خواهند رفت.
کد خبر: ۱۳۲۹۳۶۸
| |
388 بازدید

رونمایی از سه وزن دوم؛ ساروی امروز روی تشک می‌رود

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که روز گذشته (۲۷ شهریور) با ۴ وزن ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم در زاگرب کرواسی استارت خورد، امروز و در روز دوم با برگزاری کشتی‌های مقدماتی و نیمه‌نهایی ۳ وزن ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری خواهد شد که علی احمدی‌وفا، دانیال سهرابی و محمدهادی ساروی به مصاف حریفان خواهند رفت.

به گزارش تابناک به نقل از آنا، احمدی‌وفا که برای اولین بار به عضویت تیم ملی بزرگسالان درآمده، مدال طلای سبک وزن نوجوانان و جوانان جهان را در کارنامه دارد. او اهل ایذه و شاگرد ملک‌محمد بویری است.

در این وزن ۲۵ کشتی‌گیر در رقابت‌های جهانی شرکت کرده‌اند که نماینده ایران دور اول کایتو اینابای ژاپنی را پیش رو دارد و در صورت برد، دور دوم به مصاف سی یونگ ری از کره‌شمالی خواهد رفت. او با قرعه سختی مواجه شده است.

دانیال سهرابی که سابقه حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۳ بلگراد را دارد و آنجا هم کشتی نزدیکی با علی ارسلانِ قهرمان جهان ا صربستان گرفت، شاگرد فرزاد ایمانعلی‌زاده از اندیمشک، نماینده وزن ۷۲ کیلوگر ایران است.

او که سال گذشته مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان را گرفت، دور اول آمانتور اسماعیلوف قرقیز را پیش رو دارد و در صورت برد، با برنده آداموف از روسیه و اورازبردی‌یف از از ترکمنستان کشتی خواهد گرفت. در این وزن ۳۰ کشتی‌گیر حضور دارند.

محمدهادی ساروی دارنده دو نشان طلا و برنز المپیک و قهرمان سال ۲۰۲۱ جهان، اهل آمل و شاگرد حسن حسین‌زاده دور اول استراحت کرده و بعد ازآن برنده مبارزه فیلیپ اسمتکو از کرواسی و نیتش از هند را پیش رو دارد.

او که دو مدال برنز سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ جهان را هم در کارنامه دارد برای کسب ششمین مدالش روی تشک خواهد رفت. در این وزن هم ۲۹ کشتی‌گیر در قرعه‌کشی شرکت کرده‌اند.

همچنین امروز ایران سه نماینده در فینال ۴ وزن اول و یکی در رده‌بندی دارد. یعنی در بهترین حالت ممکن می‌تواند سه طلا و یک برنز گرفته و صاحب ۹۰ امتیاز در شب دوم شود. حداقل امتیازی هم که تیم رنگرز در ۴ وزن اول خواهد گرفت، ۷۰ امتیاز خواهد بود، اگر هر چهار نماینده ایران در ۳ فینال و یک رده‌بندی فردا ببازند که البته چنین اتفاقی دور از ذهن خواهد بود.
برنامه کشتی‌های امروز (جمعه) به شرح زیر است:

جمعه ۲۸ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسابقات کشتی مسابقات کشتی قهرمانی جهان محمدهادی ساروی دانیال سهرابی احمدی‌وفا رقابت های جهانی قهرمان المپیک
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دعوت ویژه آمریکا از یک کشتی‌گیر فرنگی‌کار ایران
قابی زیبا و به یاد ماندنی از نمایی دیگر
تایید اشتباه داوری در مسابقه محمدرضا گرایی در انتخابی تیم ملی
شکست قهرمان کشتی فرنگی جهان در باکو
چهارمین مدال جهانی فرنگی‌کاران؛ برنز ساروی
المپیک ۲۰۲۴ پاریس| اولین طلای ایران را ساروی در کشتی فرنگی کسب کرد
پوستر صفحه فدراسیون جهانی کشتی برای قهرمانی ساروی
ساروی برنز گرفت، امید ایران به طلای سنگین وزن
جدول مدال المپیک بعداز برنز ساروی برای ایران
ساروی الکسانیان را له می‌کند؛ در دنیا بِبَرش نیست
کسب اولین مدال طلای ایران در رقابت‌های جهانی سامبو
نتیجه کشتی فرنگی ایران در روز اول تورنمنت مصر: صددرصد طلا!
دلداری رستم به خرس سفید؛ قهرمانی تشنه‌تر از الکسانیان
صعود «خرمدل» به فینال کشتی قهرمانی جهان
ساروی هم با قدرتنمایی به نیمه نهایی المپیک رسید
طلسم مدال المپیک شکست؛ ساروی برنز گرفت
مبارزه کشتی گیران در لیگ برتر کشتی آزاد
فوتبال هفت نفره ایران نایب قهرمان جهان شد
ساروی با ضربه حریف الجزایری استارت زد
ساروی هم باخت، کشتی فرنگی در حسرت فینال
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005ZpQ
tabnak.ir/005ZpQ