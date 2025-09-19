قطعی برق برنامهریزیشده که از آبان سال گذشته آغاز شده، هنوز بخشهای مختلف کشور را درگیر کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ صنایع، خانوارها و کشاورزان همچنان پیامهای مربوط به زمانبندی خاموشیها را دریافت میکنند و به ناچار برنامههای خود را مطابق این محدودیتها تنظیم میکنند. همایون حائری، معاون وزیر نیرو، یک شهریور در گفتوگویی اعلام کرد که با برنامهریزیهای انجام شده، خاموشیها ظرف یک ماه آینده پایان خواهد یافت.
این وعده اکنون تنها دو روز تا موعد مقرر فاصله دارد و مردم و فعالان اقتصادی منتظر هستند ببینند آیا طولانیترین خاموشی ایران پس از جنگ بالاخره به پایان میرسد یا خیر.
کارشناسان هشدار میدهند که طولانی شدن خاموشیها تاثیرات گستردهای بر تولید، کشاورزی و زندگی روزمره مردم داشته و مدیریت انرژی کشور را با چالش مواجه کرده است. با نزدیک شدن به موعد اعلامشده، توجهها به عملکرد وزارت نیرو افزایش یافته و بسیاری منتظر پاسخ نهایی درباره پایان خاموشیها هستند.
