به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، حادثه تصادف یک دستگاه تریلی با اتوبوس در کیلومتر ۶۵ جاده نیریز - سیرجان در استان فارس رخ داد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر فارس گفت: این حادثه ساعت ۲ بامداد امروز به هلالاحمر اعلام شد و بلافاصله ۲ تیم عملیاتی به محل اعزام شدند.
حسین درویش افزود: پس از ارزیابیهای اولیه مشخص شد که این سانحه ۲۸ مصدوم دارد که نجاتگران پس از ارائه کمکهای اولیه، آنان را با همکاری اورژانس به مراکز درمانی انتقال دادند.
بر اساس این گزارش، علت حادثه و وضعیت مصدومان در دست بررسی است.
