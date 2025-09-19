En
سقوط اتوبوس در جاده نی‌ریز: ۲۸ نفر راهی بیمارستان شدند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان فارس گفت: در پی برخورد یک دستگاه تریلی با اتوبوس در جاده نی‌ریز - سیرجان در ساعت ۲ بامداد امروز (جمعه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۴)، ۲۸ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات امدادی توسط نیروهای هلال‌احمر، به مراکز درمانی منتقل شدند.
سقوط اتوبوس در جاده نی‌ریز: ۲۸ نفر راهی بیمارستان شدند

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، حادثه تصادف یک دستگاه تریلی با اتوبوس در کیلومتر ۶۵ جاده نی‌ریز - سیرجان در استان فارس رخ داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس گفت: این حادثه ساعت ۲ بامداد امروز به هلال‌احمر اعلام شد و بلافاصله ۲ تیم عملیاتی به محل اعزام شدند.

حسین درویش افزود: پس از ارزیابی‌های اولیه مشخص شد که این سانحه ۲۸ مصدوم دارد که نجاتگران پس از ارائه کمک‌های اولیه، آنان را با همکاری اورژانس به مراکز درمانی انتقال دادند.

بر اساس این گزارش، علت حادثه و وضعیت مصدومان در دست بررسی است.

