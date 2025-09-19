En
گلکسی A17 4G سامسونگ با پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی‌مدت رسماً معرفی شد

تنها یک روز پس از فاش شدن در یک لیست فروشگاهی، سامسونگ امروز به‌صورت رسمی از گوشی گلکسی A17 4G رونمایی کرد. این دستگاه درحال‌حاضر با قیمت پایه ۱۹۹ یورو برای نسخه ۶/۱۲۸ گیگابایتی در دسترس قرار گرفته است.
به گزارش تابناک؛ تنها یک روز پس از فاش شدن در یک لیست فروشگاهی، سامسونگ امروز به‌صورت رسمی از گوشی گلکسی A17 4G رونمایی کرد. این دستگاه درحال‌حاضر با قیمت پایه ۱۹۹ یورو برای نسخه ۶/۱۲۸ گیگابایتی در دسترس قرار گرفته است.


خلاصه و نکات کلیدی

🔹 سامسونگ رسماً از گوشی گلکسی A17 4G با قیمت ۱۹۹ یورو در آلمان رونمایی کرد.
🔹 نکته برجسته این گوشی، تعهد سامسونگ به ارائه ۶ سال به‌روزرسانی سیستم‌عامل و پچ‌های امنیتی است.
🔹 این گوشی دارای نمایشگر ۶.۷ اینچی AMOLED 90Hz، تراشه Helio G99 و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی است.
🔹 تنها تفاوت این مدل با نسخه 5G، استفاده از تراشه مدیاتک به‌جای اگزینوس است.

مشخصات فنی گلکسی A17 4G چیست؟

مشخصات دو نسخه 4G و 5G تقریباً یکسان است و تنها تفاوت کلیدی، جایگزینی تراشه اگزینوس ۱۳۳۰ در مدل 5G با تراشه هلیو G99 مدیاتک در مدل 4G است. این گوشی با هدف ارائه یک تجربه کاربری متعادل در رده اقتصادی طراحی شده است.

مشخصات گلکسی A17 4G
نمایشگر ۶.۷ اینچ AMOLED، رزولوشن +FHD، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز
تراشه مدیاتک هلیو G99
باتری و شارژ ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی، شارژ سریع ۲۵ وات
دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل با لرزشگیر اپتیکال (OIS)
دوربین‌های دیگر ۵ مگاپیکسل فوق‌عریض، ۲ مگاپیکسل ماکرو
دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسل (در حفره نمایشگر)
سیستم‌عامل One UI 7 مبتنی‌بر اندروید ۱۵
گواهی مقاومت IP54 (مقاوم دربرابر پاشش آب و گردوغبار)

پشتیبانی نرم‌افزاری بی‌رقیب

چشمگیرترین ویژگی این گوشی، تعهد سامسونگ به پشتیبانی نرم‌افزاری آن است. این شرکت وعده ۶ سال به‌روزرسانی سیستم‌عامل اندروید و ۶ سال پچ‌های امنیتی را برای Galaxy A17 4G داده است. چنین پشتیبانی طولانی‌مدتی حتی در میان گوشی‌های میان‌رده نیز نادر است، چه برسد به یک دستگاه در رده اقتصادی. این ویژگی، ارزش خرید این گوشی را برای استفاده طولانی‌مدت به‌شدت افزایش می‌دهد.

گلکسی A17 4G سامسونگ با پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی‌مدت رسماً معرفی شد

قیمت‌گذاری و جایگاه در بازار

قیمت رسمی اعلام‌شده برای نسخه ۶/۱۲۸ گیگابایتی در آلمان ۱۹۹ یورو (حدود ۲۱۵ دلار) است که ۳۰ یورو ارزان‌تر از نسخه پایه گلکسی A17 5G در این منطقه می‌باشد. پیش از این، یک لیست فروشگاهی در کنیا قیمت این گوشی را حدود ۱۷۳ دلار نشان داده بود که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری ممکن است بسته به بازار متفاوت باشد.

با این مشخصات، گلکسی A17 4G می‌تواند یکی از متعادل‌ترین گوشی‌های اقتصادی سال باشد؛ ترکیبی از نمایشگر باکیفیت AMOLED، دوربین‌های توانمند و پشتیبانی نرم‌افزاری بی‌نظیر با قیمتی زیر ۲۰۰ دلار.

گلکسی A17 4G سامسونگ با پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی‌مدت رسماً معرفی شد

به‌نظر شما، آیا پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی‌مدت می‌تواند یک دلیل اصلی برای خرید یک گوشی اقتصادی مانند گلکسی A17 4G باشد؟

 

