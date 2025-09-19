گوشی iQOO 15: انقلاب طراحی یا فریب چشم؟

یک افشاگری جدید نگاهی نزدیکتر به گوشی آینده آیکو ۱۵ (iQOO 15) برای ما به ارمغان آورده است و چشمگیرترین جزئیات آن نه مشخصات فنی، بلکه ظاهر آن است.
به گزارش تابناک، ویدیوی کوتاهی که بهصورت آنلاین منتشر شده، پنل پشتی این گوشی را نشان میدهد که با تغییر زاویه دید، بین رنگهای خاکستری و صورتی تغییر میکند و یکی از جذابترین طراحیهایی را که در سالهای اخیر در یک گوشی هوشمند پرچمدار دیدهایم، خلق کرده است.
خلاصه و نکات کلیدی
ویدیویی فاششده، طراحی خیرهکننده آیکو ۱۵ را با پنل پشتی دورنگ که با تغییر زاویه بین خاکستری و صورتی تغییر میکند، بهنمایش میگذارد.
انتظار میرود این گوشی یکی از اولین دستگاههای مجهز به تراشه پرچمدار آینده کوالکام، اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵، باشد.
از مشخصات شایعهشده میتوان به نمایشگر QHD با روشنایی ۶۰۰۰ نیت، باتری غولپیکر ۷۰۰۰ میلیآمپرساعتی و دوربین سهگانه ۵۰ مگاپیکسلی اشاره کرد.
پیشبینی میشود آیکو ۱۵ اواخر ماه جاری میلادی (سپتامبر) و همزمان با رویداد کوالکام رونمایی شود.
طراحی خیرهکننده و زمان رونمایی احتمالی آیکو ۱۵
این ویدیو باعث میشود که دستگاه بسته به نحوه بازتاب نور از سطح آن، تقریباً شبیه دو گوشی مجزا بهنظر برسد. این افکت حرکتی، یک گام فراتر از تصویر ثابت خاکستری-صورتی است که قبلاً فاش شده بود و نمیتوانست این جلوه پویا را بهطور کامل به تصویر بکشد.
انتظار میرود سری آیکو ۱۵ اواخر این ماه میلادی و نزدیک به رویداد سالانه کوالکام (۲۳ تا ۲۵ سپتامبر / ۱ تا ۳ مهر) رونمایی شود. آن رویداد همچنین باید صحنه معرفی تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ باشد و بهطور گسترده پیشبینی میشود که آیکو یکی از اولین برندهایی باشد که این تراشه را در یک دستگاه نهایی به بازار عرضه میکند.
مشخصات سختافزاری شایعهشده
درکنار طراحی، شایعه شده است که این گوشی سختافزار بسیار قدرتمندی را نیز به همراه خواهد داشت. مشخصات احتمالی این دستگاه به شرح زیر است:
|بخش
|مشخصات شایعهشده
|نمایشگر
|۶.۸۵ اینچ، پنل OLED تخت QHD سامسونگ، حداکثر روشنایی ۶۰۰۰ نیت
|امنیت
|حسگر اثرانگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر
|باتری و شارژ
|۷۰۰۰ میلیآمپرساعتی (ارتقاء از ۶۰۰۰ در آیکو ۱۳) با شارژ ۱۰۰ وات
|دوربین اصلی
|سنسور ۵۰ مگاپیکسلی
|دوربین زوم
|سنسور زوم پریسکوپی ۵۰ مگاپیکسلی با برد بهبودیافته
|دوربین فوقعریض
|سنسور فوقعریض ۵۰ مگاپیکسلی
با طراحی جسورانه و مشخصات ردهبالا، بهنظر میرسد آیکو ۱۵ آماده است تا پس از عرضه رسمی در اواخر این ماه، رقابت سختی را با رقبای خود آغاز کند.
بهنظر شما، آیا طراحیهای جسورانه و منحصربهفرد مانند این رنگ متغیر میتواند به اندازه مشخصات فنی قدرتمند در موفقیت یک گوشی پرچمدار تأثیرگذار باشد؟
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید