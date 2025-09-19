۲۸/شهريور/۱۴۰۴
Friday 19 September 2025
۰۴:۳۰
فرهنگی
»
سینما
بازدید
278
278
بازدید
پ
عکس | سلفی پربازدید رضا گلزار با مسافران داخل هواپیما
محمدرضا گلزار (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۵۶) بازیگر، مجری و خوانندهٔ ایرانی است. او در سال ۱۳۸۵ دریافتکننده بیشترین دستمزد در بین بازیگران ایرانی بود و از آن زمان یکی از گرانترین بازیگران ایران شد.
کد خبر:
۱۳۲۹۳۳۴
تاریخ انتشار:
۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۰
19 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۹۳۳۴
|
۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۰
19 September 2025
|
278
بازدید
278
بازدید
برچسب ها
رضا گلزار
بازیگر
سلفی
گلزار
محمدرضا گلزار
