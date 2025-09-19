عکس | سلفی پربازدید رضا گلزار با مسافران داخل هواپیما

محمدرضا گلزار (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۵۶) بازیگر، مجری و خوانندهٔ ایرانی است. او در سال ۱۳۸۵ دریافت‌کننده بیشترین دستمزد در بین بازیگران ایرانی بود و از آن زمان یکی از گران‌ترین بازیگران ایران شد.