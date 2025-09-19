به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در ایران نیز این باور تحت تأثیر باورهای سنتی، بیاعتمادی به نهادهای دولتی و تبلیغات غیرعلمی شکل گرفته است. عوامل مؤثر در گسترش این جنبش شامل اطلاعات نادرست، تبلیغات گروههای خاص و گاه تأثیر فرهنگهای سنتی یا مذهبی است که مداخلات پزشکی را غیرضروری میدانند.
رایجترین عقاید نادرست ضد واکسنها طی سالهای اخیر عبارتند از:
واکسنها حاوی میکروچیپ ردیابی هستند: برخی معتقدند واکسنها، بهویژه کووید-۱۹، میکروچیپهایی برای کنترل و نظارت افراد دارند، ادعایی کاملاً بیاساس و بدون شواهد علمی.
واکسنها DNA را تغییر میدهند: عدهای فکر میکنند واکسنهای mRNA ژنهای انسان را دستکاری میکنند، در حالی که این واکسنها فقط دستورالعمل موقتی برای تولید پروتئین میدهند.
واکسنها برای کاهش جمعیت هستند: برخی ادعا میکنند واکسنها طرحی برای عقیمسازی یا کاهش جمعیت جهان هستند، ادعایی که بدون پشتوانه علمی و در تناقض با دادههای کاهش مرگومیر است.
واکسنها باعث بیماریهایی مانند اوتیسم میشوند: این باور از مطالعه جعلی سال ۱۹۹۸ درباره واکسن سرخک نشأت گرفت که بارها رد شده است.
بدن بهطور طبیعی با بیماریها مقابله میکند: برخی معتقدند سیستم ایمنی بدن برای درمان همه بیماریها کافی است، در حالی که بیماریهایی مانند سرخک یا فلج اطفال بدون واکسن عوارض مرگباری دارند.
واکسنها حاوی مواد خطرناک هستند: ادعا میشود واکسنها شامل موادی مانند جیوه هستند، اما مواد تشکیلدهنده آنها در مقادیر ایمن و تحت نظارت سازمانهای بهداشتی استفاده میشوند.
تجمع مخالفت با واکسیناسیون کرونا در قم - آبان ۱۴۰۰
این در حالی است که واکسنها سالانه جان میلیونها نفر را نجات میدهند و نقش کلیدی در ریشهکنی بیماریهایی مانند آبله داشتهاند. سازمان جهانی بهداشت بارها تأکید کرده که واکسنها ایمن و مؤثر هستند و عوارض جانبی جدی آنها بسیار نادر است.
