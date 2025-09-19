En
ضد واکسن‌ها در ایران و جهان چه عقایدی دارند؟

جریان ضد واکسن (Anti-Vaccination Movement) پدیده‌ای جهانی است که با وجود پیشرفت‌های علمی و پزشکی، همچنان در جوامع مختلف مشاهده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۹۳۳۱
| |
389 بازدید

ضد واکسن‌ها در ایران و جهان چه عقایدی دارند؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در ایران نیز این باور تحت تأثیر باورهای سنتی، بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و تبلیغات غیرعلمی شکل گرفته است. عوامل مؤثر در گسترش این جنبش شامل اطلاعات نادرست، تبلیغات گروه‌های خاص و گاه تأثیر فرهنگ‌های سنتی یا مذهبی است که مداخلات پزشکی را غیرضروری می‌دانند.

رایج‌ترین عقاید نادرست ضد واکسن‌ها طی سال‌های اخیر عبارتند از:

واکسن‌ها حاوی میکروچیپ ردیابی هستند: برخی معتقدند واکسن‌ها، به‌ویژه کووید-۱۹، میکروچیپ‌هایی برای کنترل و نظارت افراد دارند، ادعایی کاملاً بی‌اساس و بدون شواهد علمی.

واکسن‌ها DNA را تغییر می‌دهند: عده‌ای فکر می‌کنند واکسن‌های mRNA ژن‌های انسان را دستکاری می‌کنند، در حالی که این واکسن‌ها فقط دستورالعمل موقتی برای تولید پروتئین می‌دهند.

واکسن‌ها برای کاهش جمعیت هستند: برخی ادعا می‌کنند واکسن‌ها طرحی برای عقیم‌سازی یا کاهش جمعیت جهان هستند، ادعایی که بدون پشتوانه علمی و در تناقض با داده‌های کاهش مرگ‌ومیر است.

واکسن‌ها باعث بیماری‌هایی مانند اوتیسم می‌شوند: این باور از مطالعه جعلی سال ۱۹۹۸ درباره واکسن سرخک نشأت گرفت که بارها رد شده است.

بدن به‌طور طبیعی با بیماری‌ها مقابله می‌کند: برخی معتقدند سیستم ایمنی بدن برای درمان همه بیماری‌ها کافی است، در حالی که بیماری‌هایی مانند سرخک یا فلج اطفال بدون واکسن عوارض مرگباری دارند.

واکسن‌ها حاوی مواد خطرناک هستند: ادعا می‌شود واکسن‌ها شامل موادی مانند جیوه هستند، اما مواد تشکیل‌دهنده آن‌ها در مقادیر ایمن و تحت نظارت سازمان‌های بهداشتی استفاده می‌شوند.

تجمع مخالفت با واکسیناسیون کرونا در قم - آبان ۱۴۰۰

این در حالی است که واکسن‌ها سالانه جان میلیون‌ها نفر را نجات می‌دهند و نقش کلیدی در ریشه‌کنی بیماری‌هایی مانند آبله داشته‌اند. سازمان جهانی بهداشت بارها تأکید کرده که واکسن‌ها ایمن و مؤثر هستند و عوارض جانبی جدی آن‌ها بسیار نادر است.

