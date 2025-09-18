هشدار حماس درباره به خطر افتادن جان اسیران اسرائیلی

به گزارش تابناک. به نقل از تسنیم، باسم نعیم، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در گفتگو با شبکه العربی گفت :آنچه در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به شهر غزه بر سر مردم ما میآید، بر سر اسیران اسرائیلی نیز خواهد آمد و مقاومت با شدت عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد اشغالگران همگان را فریب میداد که گویا در حال مشارکت در مذاکرات است، تا جنایات و طرحهای خود را پنهان کند و عملیات اشغال در شهر غزه با مقاومت سرسختانه نیروهای مقاومت روبهرو خواهد شد.
او تصریح کرد اشغالگران در پوشش مشارکت در مذاکرات در در حال انجام اقدامات فریبکارانه بودند تا بدینوسیله بتوانند جنایات و طرحهای شوم خود را پنهان کند اما عملیات اشغال شهر غزه بدون شک با مقاومت سرسختانه نیروهای مقاومت روبهرو خواهد شد.
نعیم افزود این مقام ارشد حماس ادامه داد دولت ترامپ همراستا با دیدگاه راست افراطی اسرائیل را که بر باورهای دینی استوار است، شده است.
وی تأکید کرد تا زمانیکه تجاوز به شهر غزه ادامه داشته باشد، امکان مذاکرات وجود نخواهد داشت و آنچه اشغالگران صهیونیستی در میز مذاکره به دست نیاورده، با تهدید و عملیات نظامی در میدان نیز به دست نخواهد آورد.
