بازداشت دو مدیر استانی در موضوع طرح مسکن ملی

دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم گفت: در پی تأخیر طولانی پروژه مسکن ملی، دو مدیر استانی بازداشت و روند تسریع در تحویل واحدها با جدیت پیگیری می‌شود.
بازداشت دو مدیر استانی در موضوع طرح مسکن ملی

به گزارش تابناک، محمد یوسف‌وند، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازدید میدانی خود به همراه معاون فرماندار و رؤسای ادارات مرتبط از پروژه مسکن ملی ۴۰۸ واحدی رباط‌کریم خبر داد و گفت: با توجه به نارضایتی و گلایه‌های متعدد متقاضیان مبنی بر تأخیر طولانی در تکمیل و تحویل واحدهای مسکن ملی که از اردیبهشت‌ماه امسال به تعویق افتاده بود، این بازدید انجام شد تا مشکلات موجود به صورت دقیق بررسی و اقدامات لازم برای تسریع در روند پروژه صورت گیرد.

دادستان رباط‌کریم با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران و هشدار جدی نسبت به ترک فعل و کم‌کاری، اظهار داشت: دستورات قاطعی برای رفع نواقص واحدها و وصل سریع انشعابات برق و سایر خدمات صادر شد تا واحدهای تکمیل‌شده هرچه سریع‌تر به متقاضیان تحویل داده شوند.

وی افزود: در اقدامی قاطع و به منظور جلوگیری از ادامه کندی در روند اجرای پروژه، دو نفر از مدیران استانی مرتبط با پروژه مسکن ملی به دستور مستقیم دادستان بازداشت شدند.

یوسف‌وند تصریح کرد: این اقدام نقطه عطفی در روند تسریع پروژه مسکن ملی رباط‌کریم است و پس از آن، انشعابات برق به سرعت وصل شد و مسئولان متعهد شدند ظرف چند روز آینده پیگیری‌های جدی برای تکمیل پروژه انجام شود.

دادستان رباط‌کریم در پایان گفت: امیدواریم با این اقدامات فشار قضائی، وعده‌های داده شده به مردم محقق شود و انتظار طولانی سال‌ها سرمایه‌گذاری و امید متقاضیان به پایان برسد.

