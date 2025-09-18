En
۵ مدیر معدن طبس به حبس محکوم شدند

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه غم‌بار معدن زغال‌سنگ طبس گفت: پس از بررسی‌ها، ‌پنج نفر از مدیران شرکت ‌به سه سال حبس محکوم شدند.
۵ مدیر معدن طبس به حبس محکوم شدند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از طبس، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی عصر امروز  در مراسم یادبود سالگرد حادثه غمبار معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو طبس اظهار داشت: این حادثه با مدیریت فوری و مطابق با قوانین مربوطه رسیدگی شد و شناسایی اجساد و تحویل آن‌ها به خانواده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان افزود: حقوق و مزایا و مستمری بازماندگان برقرار شد؛ همچنین مقرر شد علاوه بر مستمری قانونی، مبلغ سالانه 7 میلیون تومان به مدت 10 سال به هر خانواده پرداخت شود؛ هزینه‌های انتقال و تدفین نیز از سوی شرکت تقبل شد و خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی برای خانواده‌ها و کارگران بازمانده پیش‌بینی شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی درباره رسیدگی قضایی به پرونده این حادثه گفت: پس از بررسی‌ها، ‌پنج نفر از مدیران شرکت ‌به سه سال حبس محکوم شدند، اما با توجه به همکاری و شرایط موجود، حبس چهار نفر از مدیران به مدت پنج سال تعلیق شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی علل این حادثه را تصاعد شدید گاز، انفجار، زهکشی نامناسب و نبود تونل جایگزین عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، مقرر شد سیستم مانیتورینگ از عمق معدن تا سطح در معادن طبس راه‌اندازی شود.

وی در پایان از تلاش‌ها و حضور میدانی مسئولان استانی و کشوری به‌ویژه استانداران سابق و فعلی، وزرا و سایر مدیران در مدیریت این بحران قدردانی کرد.

