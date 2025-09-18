En
انهدام باند ۶ نفره سرقت مسلحانه در کرمان

سرپرست انتظامی شهرستان کرمان از انهدام باند ۶ نفره سرقت مسلحانه توسط ماموران تجسس کلانتری ۲۱ این شهرستان خبر داد.
انهدام باند ۶ نفره سرقت مسلحانه در کرمان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس کرمان، سرهنگ "فردین بهرام نژاد" روز پنجشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه و زورگیری احشام، پسته و موتورسیکلت در کرمان، بررسی موضوع و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران تجسس کلانتری ۲۱ شهرستان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی یک باند ۶ نفره سارقان دخیل در این سرقت ها را شناسایی کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان کرمان اظهار داشت: ماموران پلیس سرانجام در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی موفق شدند سارقان را در مخفیگاه شان دستگیر کنند.

سرهنگ بهرام نژاد تصریح کرد: همچنین در این عملیات یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی سلاح سرد کشف شد.

وی گفت: متهمان این پرونده در تحقیقات بعدی به ۱۰ مورد سرقت اعتراف کردند.

