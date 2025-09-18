En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عبدولی نایب قهرمان جهان را شکست داد

علیرضا عبدولی کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان موفق به شکست نایب قهرمان جهان شد به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۲۸۰
| |
463 بازدید
عبدولی نایب قهرمان جهان را شکست داد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در ادامه مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب کرواسی، علیرضا عبدولی کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف سنان سلیمانوف از آذربایجان نایب قهرمان دو دوره جهان رفت که این مبارزه با نتیجه ۳ بر یک به سود عبدولی به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی ایران به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

عبدولی پس از استراحت در دوره نخست، در دور دوم با مارکوس سانچز از اسپانیا کشتی گرفت که این مبارزه با نتیجه ۵ بر صفر به سود عبدولی به پایان رسید.

وی در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف ماکساتبیک حریف قزاقستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۶ بر صفر به سود عبدولی به پایان رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشتی کشتی فرنگی مسابقات جهانی قهرمانی جهان علیرضا عبدولی خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
راه یابی پیام احمدی پدیده 18 ساله به یک چهارم
امین میرزا زاده مقتدرانه راهی یک جهارم شد
عبدولی، طوفانی راهی یک چهارم شد
علیرضا فرخی با قدرت به نیمه نهایی رسید
غلامرضا فرخی نایب قهرمان جهان را به زانو در آورد
زنده با کشتی فرنگی قهرمانی جهان| پیروزی یک طرفه فرخی/شروع طوفانی عبدولی/ میرزازاده راهی یک چهارم شد
امین میرزازاده حریف خود را ضربه فنی کرد
علیرضا عبدولی راهی یک هشتم شد
فیلیپین ۲- ایران ۳؛ پیروزی نفسگیر با معجزه چلنج سرنوشت‌ساز/ پیاتزا و شاگردانش صعود کردند
پیام احمدی مقتدرانه به نیمه نهایی رسید
اینفوتبناک | مسابقات قهرمانی جهان کشتی فرنگی
نوجوانان فرنگی کار ایران قهرمان جهان شدند
اعلام اسامی تیم ملی کشتی فرنگی برای قهرمانی جهان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند/ نفوذ دو تابعیتی ها چقدر جدی است؟  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zo0
tabnak.ir/005Zo0