عبدولی نایب قهرمان جهان را شکست داد

علیرضا عبدولی کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان موفق به شکست نایب قهرمان جهان شد به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در ادامه مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب کرواسی، علیرضا عبدولی کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف سنان سلیمانوف از آذربایجان نایب قهرمان دو دوره جهان رفت که این مبارزه با نتیجه ۳ بر یک به سود عبدولی به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی ایران به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

عبدولی پس از استراحت در دوره نخست، در دور دوم با مارکوس سانچز از اسپانیا کشتی گرفت که این مبارزه با نتیجه ۵ بر صفر به سود عبدولی به پایان رسید.

وی در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف ماکساتبیک حریف قزاقستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۶ بر صفر به سود عبدولی به پایان رسید.