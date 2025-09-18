En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیم ملی بسکتبال دختران در فینال کاپ آسیا

دختران بسکتبال ایران در نیمه نهایی مسابقات کاپ آسیا دیویژن B مقابل هنگ کنگ به برتری رسیده و به فینال راه یافتند.
کد خبر: ۱۳۲۹۲۷۷
| |
3148 بازدید

تیم ملی بسکتبال دختران در فینال کاپ آسیا

به گزارش تابناک، تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن B، امروز (پنجشنبه- ۲۷ شهریور) از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران برابر تیم ملی هنگ کنگ به رقابت پرداخت و با نتیجه ۶۴ بر ۲۰ به برتری رسید و به فینال صعود کرد.

النا احمدیان در این دیدار با ۱۴ امتیاز و کارایی ۱۷ بهترین بازیکن دیدار بود. هستی خزایی ۱۰ امتیاز و آناهیتا امینی ۹ امتیاز کسب کردند.

نتایج کوارترهای این دیدار:

کوارتر اول: ایران ۱۹ - هنگ کنگ ۱۰

کوارتر دوم: ایران ۱۲ - هنگ کنگ ۴

کوارتر سوم: ایران ۱۸ - هنگ کنگ ۶

کوارتر چهارم: ایران ۱۵ - هنگ کنگ ۰

دختران ایران در مرحله گروهی در گروه A با تیم‌های ازبکستان، ساموا و هند همگروه‌ بودند که برابر هند شکست خوردند و مقابل ازبکستان و ساموا به پیروزی رسیدند. آنها در مرحله پلی آف با برد برابر مالزی به نیمه نهایی و با برد برابر هنگ کنگ به فینال صعود کردند.

در دیگر دیدار نیمه‌نهایی نیز هند و اندونزی مقابل یکدیگر به میدان رفتند که هند با نتیجه ۶۵ بر ۵۳ به برتری رسید و راهی فینال شد.

در نتیجه ایران و هند در فینال فردا جمعه ۲۸ شهریور از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف یکدیگر خواهند رفت و اندونزی و هنگ کنگ نیز از ساعت ۱۱:۰۰ برای دیدار رده‌بندی مقابل یکدیگر رقابت خواهند کرد.

ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمه‌زهرا نعمتی بازیکنان تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در این رقابت‌ها هستند.

بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست‌آقایان به عنوان مربی و آرمن الله‌وردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین فتانه ملک نایب‌رییس بانوان فدراسیون، تیم ملی ایران را در این مسابقات همراهی می‌کند.

برنامه مرحله فینال:

جمعه ۲۸ شهریور

اندونزی - هنگ کنگ ساعت ۱۱:۰۰

ایران - هند ساعت ۱۳:۳۰

نتایج ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها:

ایران ۶۷ - هند ۷۰

ایران ۷۸ - ساموا ۴۵

ایران ۶۱ - ازبکستان ۵۴

ایران ۶۲ - مالزی ۳۳

ایران ۶۴ - هنگ کنگ ۲۰

رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B، با حضور هشت تیم از ۲۲ الی ۲۸ شهریور در شهر سرمبان مالزی برگزار می‌شود. تیم قهرمان این رقابت‌ها مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.

ملی‌پوشان ایران با کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در کاپ آسیا دیویژن B مالزی را کسب کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بسکتبال تیم ملی دختران دختران بسکتبالیست مسابقات آسیایی فینال کاپ آسیا 2025 خبر فوری
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساروی فینالیست شد
دو بازیکن آمریکایی در تیم بسکتبال زنان استقلال
صعود تیم ملی بسکتبال دختران به نیمه نهایی کاپ آسیا
حضور یونان و ترکیه در نیمه نهایی یوروبسکت
پایان رؤیای جام جهانی برای نوجوانان ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۸ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Znx
tabnak.ir/005Znx