حذف غیرمنتظره فرانسه از والیبال قهرمانی جهان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در آخرین روز از دور گروهی مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم‌های فرانسه و آرژانتین از ساعت ۱۳:۳۰ امروز (پنجشنبه، ۲۷ شهریور) به مصاف هم رفتند که در پایان این دیدار فرانسه با حساب سه بر دو شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

ست اول: ۲۸ بر ۲۶ آرژانتین

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ آرژانتین

ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ فرانسه

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۰ فرانسه

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۲ آرژانتین

بر این اساس فرانسه قهرمان المپیک ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ با این نتیجه در رتبه سوم C قرار گرفت و حذف شد. از این گروه به ترتیب فنلاند و آرژانتین به یک هشتم نهایی صعود کردند.