اعلام نکردن آمار شفاف از میزان واردات خودرو نشانه وجود فساد در این حوزه است

به گزارش تابناک به نقل از خبر فوری، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردکننده نهایتاً دو بار در سال میتواند فعالیت واقعی داشته باشد.سهمیهبندی منابع ارزی میان شرکتهای واردکننده در هالهای از ابهام است!واردکننده برای تعیین ارزش گمرکی و پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی باید ماهها در انتظار باشد.
وی افزود: مشخص نیست مسئول قیمتگذاری خودرو در وزارت صمت کیست.ساختار موجود در بخش تخصیص ارز برای قطعات یدکی غیرکارشناسی است. رویههای رتبهبندی تخصیص ارز شفاف نیست؛ آمار دقیق تعداد خودروها، مدلها و نام شرکتهای واردکننده بهطور عمومی منتشر نمیشود. در صورت اعلام آمار دقیق واردات خودرو جنگ واردکنندگان آغاز میشود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: اصلاح سامانههای پر ایراد وزارت صمت به کرام الکاتبین واگذار شده است.خودروهایی که تشریفات گمرکی آنها در سال ۱۴۰۳ انجام شده اکنون با تعرفه ۱۴۰۴ ترخیص میشوند!
