به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بازار رمزارزها با تصویب استانداردهای جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا برای فهرستبندی محصولات قابل معامله در بورس تقویت و مسیر ورود رمزارزهای بیشتر برای دنبال کردن این صندوقها هموار شد.
چشمانداز همراه با احتیاط فدرال رزرو در مورد اقتصاد و تورم، با تردیدهای مداوم در مورد ذخیره رمزارزها در خزانه شرکتها، سود کلی در بازارهای رمزارز را محدود نگه داشت. بانک مرکزی آمریکا طبق انتظار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و کاهشهای بیشتری را پیشبینی کرد.
بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره معیار خود را طبق پیشبینیها، ۲۵ واحد کاهش داد و به محدوده چهار تا ۴.۲۵ درصد رساند. پیشبینیهای بانک مرکزی نشان داد که سیاستگذاران از تسهیل بیشتر در ادامه سال حمایت میکنند، بهخصوص اگر بازار کار همچنان رو به وخامت باشد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، همچنان خطراتی را برای اقتصاد آمریکا، به ویژه در بازار کار رو به افول و تورم چسبنده بیان و اظهار کرد: تا حد زیادی درخواستها برای کاهش بیشتر نرخ بهره، به میزان ۵۰ واحد که رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ و متحدانش درخواست کردند را نپذیرفت.
پایگاه خبری اینوستینگ گزارش کرد، نرخهای پایینتر برای رمزارزها نویدبخش هستند، زیرا ورود سرمایه بیشتری را به بازارهای سوداگرانه تشویق میکنند. روند صعودی قیمت رمزارزها در سال ۲۰۲۱ عمدتا ناشی از کاهش نرخ بهره جهانی به نزدیک صفر پس از همهگیری کووید-۱۹ بود.
بهروزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی در روز پنجشنبه
این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.
۱- بیتکوین
قیمت: ۱۱۷ هزار و ۵۳۰ دلار و ۸۲ سنت
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۹ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۹۸ درصد افزایش
۲- اتریوم
قیمت: ۴۶۰۶.۱۳ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۹۶ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۳۲ درصد افزایش
۳- ریپل
قیمت: ۳.۰۹ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۹۲ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۹۰ درصد افزایش
۴- تتر
قیمت: یک دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش
۵- بایننس
قیمت: ۹۹۳.۸۱ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۳۶ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۱۴ درصد افزایش
۶- سولانا
قیمت: ۲۴۶.۱۰ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۲۲ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۰۹ درصد افزایش
۷- یو اس دی کوین
قیمت: ۰.۹۹۹۶ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۴ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۲ درصد کاهش
۸-دوجکوین
قیمت: ۰.۲۸۲۳ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۶۳ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۸۶ درصد افزایش
۹- کاردانو
قیمت: ۰.۱۹۷۱ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۸۷ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۸۷ درصد افزایش
۱۰- ترون
قیمت: ۰.۳۴۴۶ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹۹ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۶۱ درصد افزایش
