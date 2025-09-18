طراحی آیفون ۱۸ پرو مکس چگونه خواهد بود؟

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، سری آیفون ۱۷ تازه معرفی شدهاند؛ اما شایعات اولیه دربارهی طراحی آیفون ۱۸ پرو از همینحالا به گوش میرسد. دیجیتال چت استیشن، افشاگر خوشسابقه، میگوید آیفون ۱۸ پرو از نظر طراحی مشابه مدلهای پرو آیفون ۱۷ خواهد بود.
تنها تغییر مهم در سری آیفون ۱۸ پرو احتمالا پوشش سرامیک شیلد شفاف خواهد بود که میتواند برخی از بخشهای داخلی گوشی را نمایان کند؛ تقریبا مثل چیزی که در برخی گوشیهای ناتینگ میبینیم.
گفته میشود سیستم دوربین پشتی این مدلها در همان نوار عریض در چیدمان مثلثی قرار خواهد گرفت. انتظار میرود آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس از همان نمایشگر ۶٫۳ و ۶٫۹ اینچی استفاده کنند.
مدلهای پرو آیفون ۱۸ پرو احتمالاً سیستم خنککننده با محفظهی بخار از جنس فولاد ضدزنگ خواهند داشت. در آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس، اپل محفظهی بخار را با لیزر به بدنهی آلومینیومی جوش داده است.
مدلهای پرو آیفون ۱۸ احتمالاً به تراشه A20 Pro مجهز خواهند بود که با لیتوگرافی ۲ نانومتری TSMC ساخته میشود این گوشیها به جای مودم کوالکام ظاهراً از مودم C2 اپل استفاده خواهند کرد.