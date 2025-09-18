هشدار مینو محرز به ساکنان برجها درباره تب دنگی

به گزارش تابناک، مینو محرز، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص بیماریهای عفونی اظهار کرد:بیماری تب دنگی پیش از این در ایران وجود نداشت و اگر کسی به آن مبتلا میشد، باید به کشورهایی مانند مالزی میرفت تا این بیماری را بگیرد و سپس به ایران برگردد. اما از چند سال گذشته، این بیماری به ایران وارد شد و اکنون کمی گسترش پیدا کرده است.
وی افزود:در مرتبه اول ابتلا، بیشترین علائم، مشابه سرماخوردگی است و معمولاً تا زمانی که فرد آزمایش ندهد، متوجه نخواهد شد که به تب دنگی مبتلا شده است.
محرز بیان کرد:نکتهای که مردم باید رعایت کنند، این است که متأسفانه کمبود آب در حال حاضر مشکلساز شده است. در همین راستا، دفع زباله باید به صورت بهداشتی انجام شود و به خصوص شهرداریها باید به طور مرتب زبالهها را به صورت بهداشتی مدیریت کنند.
وی تاکید کرد: این پشه به زندگی نزدیک به انسان تمایل بسیاری دارد. بنابراین در خانهها، به ویژه در بالکن آپارتمانها یا حیاطها، اگر تنها کمی آب در ته گلدانی یا ظرفی جمع شود، حتی به اندازه یک قاشق چایخوری، میتواند تخمگذاری کرده و به راحتی در آنجا زندگی و تولید مثل کند.
