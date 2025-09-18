En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار مینو محرز به ساکنان برجها درباره تب دنگی

کد خبر: ۱۳۲۹۲۵۶
| |
784 بازدید

هشدار مینو محرز به ساکنان برجها درباره تب دنگی

به گزارش تابناک، مینو محرز، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص بیماری‌های عفونی اظهار کرد:بیماری تب دنگی پیش از این در ایران وجود نداشت و اگر کسی به آن مبتلا می‌شد، باید به کشورهایی مانند مالزی می‌رفت تا این بیماری را بگیرد و سپس به ایران برگردد. اما از چند سال گذشته، این بیماری به ایران وارد شد و اکنون کمی گسترش پیدا کرده است. 

وی افزود:در مرتبه اول ابتلا، بیشترین علائم، مشابه سرماخوردگی است و معمولاً تا زمانی که فرد آزمایش ندهد، متوجه نخواهد شد که به تب دنگی مبتلا شده است. 
محرز بیان کرد:نکته‌ای که مردم باید رعایت کنند، این است که متأسفانه کمبود آب در حال حاضر مشکل‌ساز شده است. در همین راستا، دفع زباله باید به صورت بهداشتی انجام شود و به خصوص شهرداری‌ها باید به طور مرتب زباله‌ها را به صورت بهداشتی مدیریت کنند. 

 وی تاکید کرد: این پشه به زندگی نزدیک به انسان تمایل بسیاری دارد. بنابراین در خانه‌ها، به ویژه در بالکن آپارتمان‌ها یا حیاط‌ها، اگر تنها کمی آب در ته گلدانی یا ظرفی جمع شود، حتی به اندازه یک قاشق چای‌خوری، می‌تواند تخم‌گذاری کرده و به راحتی در آنجا زندگی و تولید مثل کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تب دنگی بیماری عفونی پشه آئدس
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند/ نفوذ دو تابعیتی ها چقدر جدی است؟  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Znc
tabnak.ir/005Znc