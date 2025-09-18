به گزارش تابناک، بازرس ارشد سازمان ملل متحدکه بهتازگی تاکید کرده بود که رژیم صهیونیستی در نوار غزه مرتکب نسلکشی شده است، گفت که شباهتهایی میان نسلکشی در این باریکه و کشتار در رواندا میبیند و امیدوار است روزی رهبران [رژیم] اسرائیل پشت میلههای زندان قرار گیرند.
این بازرس مستقل سازمان ملل متحد در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، به این سخن نلسون ماندلا، نماد مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی اشاره کرد که گفته بود «هر کاری تا زمانیکه انجام نشده، همیشه غیرممکن به نظر میرسد.
