زنده با کشتی فرنگی قهرمانی جهان| پیروزی یک طرفه فرخی/شروع طوفانی عبدولی/ میرزازاده راهی یک چهارم شد

چهار وزن از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب در روز نخست پیگیری می‌شود.
زنده با کشتی فرنگی قهرمانی جهان| پیروزی یک طرفه فرخی

تیم ملی کشتی فرنگی در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب چهار نماینده دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب از امروز، پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه آغاز شد و ملی‌پوشان ایران در چهار وزن روی تشک می‌روند.

شروع جذاب و تماشایی پیام احمدی
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۴۱

پیام احمدی نماینده 55 کیلوگرم ایران، با نتیجه 9-0 مقابل مرادبیک از قرقیزستان پیروز و راهی یک چهارم نهایی شد.

سالتو بارانداز تماشایی و 4 امتیازی پیام احمدی به حریف 

غلامرضا فرخی راهی یک چهارم شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۴۰

 غلامرضا فرخی برابر ژیلواسی کشتی‌گیر سرشناس مجارستان و نایب قهرمان جهان با نتیحه 8-0 با امتیاز عالی پیروز و راهی یک چهارم نهایی شد.

میرزازاده راهی یک چهارم شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۲۱

«امین میرزازاده» پس از استراحت در دور نخست، در یک‌هشتم وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۸ بر ۰ مقابل مارکو کوسویچ از کرواسی به پیروزی رسید و راهی یک‌چهارم شد.

عبدولی مقتدرانه راهی یک هشتم شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۴:۱۳

علیرضا عبدولی ۵ بر ۰ مقابل سانچز از اسپانیا به پیروزی رسید و راهی یک‌هشتم شد.

پیروزی فرخی در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۱۳:۱۷

غلامرضا فرخی در دور اول وزن ۸۲ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۸ بر صفر شین جی لی از چین را شکست داد و راهی مرحله بعدی شد.

کشتی فرنگی حسن رنگرز تیم ملی کشتی فرنگی کشتی قهرمانی جهان
