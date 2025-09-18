زنده با کشتی فرنگی قهرمانی جهان| پیروزی یک طرفه فرخی/شروع طوفانی عبدولی/ میرزازاده راهی یک چهارم شد

تیم ملی کشتی فرنگی در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب چهار نماینده دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب از امروز، پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه آغاز شد و ملی‌پوشان ایران در چهار وزن روی تشک می‌روند.