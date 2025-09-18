En
تغییرات در بانک آینده؛ فرشاد حیدری مدیرعامل شد

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک آینده صبح روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۸۵ درصدی سهامداران برگزار شد.
نشستی که به‌رغم حساسیت شرایط این بانک، صرفاً به موضوع انتخاب اعضای هیأت‌مدیره اختصاص یافت.

در جریان جلسه نماینده سازمان بورس یادآور شد که طبق ضوابط باید دو عضو علی‌البدل نیز معرفی می‌شدند، اما با تصویب سهامداران این موضوع به جلسه‌ای دیگر موکول شد. در نهایت، ترکیب جدید هیأت‌مدیره بانک آینده شامل ابراهیم ابراهیمی، فرشاد حیدری، عباس کمره‌ای، میثم قاسمی و حشمت‌اله نظری مشخص شد و فرشاد حیدری به‌عنوان مدیرعامل جدید انتخاب شد.

 

فرشاد حیدری، متولد شهریور ۱۳۴۷ در کوهدشت، دارای مدرک کارشناسی علوم اقتصادی و کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت است. او سابقه مدیریت شعب بانک تجارت در لرستان و فارس، ریاست اداره اعتبارات کل و مدیریت امور اعتباری این بانک را دارد و همچنین عضو هیأت مدیره بانک تجارت و بانک ملی ایران بوده است. حیدری پیش‌تر مدیرعاملی بانک ملی و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها را برعهده داشته و معاونت نظارت بانک مرکزی را نیز در کارنامه دارد.

 

بانک آینده طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مالی روبه‌رو بوده است؛ از جمله ناترازی ترازنامه، افزایش بدهی به بانک مرکزی و تمرکز بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بر اشخاص مرتبط که بخشی از آنها به معوقات تبدیل شده است. همچنین گزارش‌ها از نسبت پایین کفایت سرمایه و زیان انباشته بالا حکایت دارند که اصلاح آن نیازمند برنامه‌ای جدی در حوزه مدیریت سرمایه و شفافیت مالی است.

 

در کنار این مسائل، سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده و ضعف در پاسخگویی به سهامداران فشارها را افزایش داده و در ماه‌های اخیر حتی زمزمه‌هایی از احتمال انحلال این بانک شنیده می‌شد. با این حال، تغییرات مدیریتی اخیر می‌تواند فرصت دوباره برای بازسازی سازمان و آغاز یک روند اصلاحی در بانک فراهم کند.

 

تیم جدید با مسیر دشواری روبه‌رو است و برای موفقیت باید تمرکز خود را بر بهبود ساختار سرمایه، مدیریت بهینه منابع انسانی تحلیل رفته، شفافیت در اطلاعات مالی و تعامل موثر با سهامداران و نهادهای نظارتی قرار دهد تا روند بازسازی و تقویت بانک آینده هموارتر شود.

