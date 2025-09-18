به گزارش تابناک به نقل از جماران، فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس دهم اظهار کرد: رژیم صهیونیستی اصلیترین نقش را در پراکندن متحدین منطقهای آمریکا داشته است، اما فقدان سازوکار امنیت منطقهای در ایران، باعث شده که تحولات جدید خاورمیانه سودی را عاید ایران نکند و لذا حتما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید برای تنظیم این سازوکار، گامهای فوری بردارد.
آقای لاریجانی ظرفیت انجام این اقدامات را دارد، به شرط اینکه بتواند در زمینه هستهای تابوشکنی و منافع ملی را از منافع ضدملی جدا کند.
