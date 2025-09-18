پیام مجروحان انفجار پیجرها به شیخ نعیم قاسم

مجروحان انفجار پیجرها در لبنان با ارسال پیامی برای دبیر کل حزب‌الله تاکید کردند که ما چشمان زخمی خود را به انتقام دوخته‌ایم و مصمم به پیروزی هستیم و به عهد خود با شهید سید حسن نصرالله پایبندیم.

به گزارش تابناک، در اولین سالگرد جنایت ترور سایبری رژیم صهیونیستی در انفجار پیجرها در لبنان که ده‌ها شهید و هزاران زخمی بر جای گذاشت، مجروحان این انفجارها در پیامی برای شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله بر عزم و اراده خود برای انتقام گرفتن از دشمن و رسیدن به پیروزی تاکید کردند.

واحد رسانه‌ای حزب الله شب گذشته ویدیویی منتشر کرد که در آن مجروحان انفجار پیجرها در لبنان، پیامی برای شیخ نعیم قاسم فرستاده بودند.

در این پیام تاکید شده است: ما چشمان زخمی خود را به انتقام دوخته‌ایم و مصمم به پیروزی هستیم.

مجروحان انفجار پیجرها گفتند: ما برای فداکاری آماده‌ایم و مشتاق شهادت و مصمم به رسیدن به پیروزی به هر قیمتی هستیم و می‌دانیم کسانی که به خدا توکل می‌کنند شکست ناپذیرند.

در این پیام آمده است: ما بر عهد و پیمان خود با سید شهیدمان، شهید سید حسن نصرالله هستیم و به امیدها و آرزوهای مردم عزیز و سخاوتمندمان پایبندیم.

این پیام بعد از آن است که شب گذشته شیخ نعیم قاسم در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در انفجار پیجرها در لبنان، خطاب به مجروحان این انفجارها گفت: دشمن می‌خواست قدرت شما را خنثی و شما را از میدان نبرد خارج کند، اما اکنون شما با قدرت و انرژی بیشتری وارد میدان شده‌اید.

شیخ نعیم قاسم افزود: شما از این مجروحیت بهبود پیدا می‌کنید و سربلند خواهید شد و این از همه چیز مهم‌تر است. شما در برابر یک آزمون و امتحان سربلند بیرون آمدید. شما امروز با بصیرت خود مسیر را می‌پیمایید و این موضوع از بینایی ظاهری بزرگتر و با اهمیت تر است. شما قدرتمندترین مقاومت هستید، بدانید که اسرائیل حتما سقوط خواهد کرد، زیرا رژیمی متجاوز و جنایتکار و اشغالگر است و پیروزی از آن شما خواهد بود.

وی تاکید کرد: شما با کامل ترین رسالت، رسالت اسلام هستید، شما با محمد و آل محمد(ص) هستید، شما با ولایت، با امام خمینی(قدس الله سره الشریف)، با رهبر، امام خامنه ای دام ظله هستید. شما به پرچم امام مهدی(عج) چشم دوخته‌اید، شما در راه بزرگترین و والاترین شهدا، سید شهدای امت، سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه و رهبران و فرماندهان شهید و تمام مجاهدان شهید هستید.

دبیر کل حزب الله گفت: بدانید که اسرائیل قطعا سقوط خواهد کرد، زیرا رژیمی مبتنی بر اشغالگری، ظلم، جنایت و تجاوزگری است و رزمندگان مقاومت در راه یکی از دو نیکی(پیروزی یا شهادت) تا آزادسازی سرزمین با این رژیم مبارزه خواهند کرد و این منفعت و سود دائمی است.

در تاریخ 17 سپتامبر 2024 یعنی دقیقاً یک سال قبل ساعت نزدیک به 15:30 بعد از ظهر بود که ناگهان خون‌ها در خیابان‌های لبنان جاری شد و هیچکس ابتدا نمی‌دانست که چه اتفاقی افتاده و کسی نمی‌توانست شرح کاملی از وقایع را گردآوری کند. گزارش‌هایی از چهره‌های سوخته، دست‌های بریده شده، چشمان از حدقه درآمده و فریادهایی که در خیابان‌ها، خانه‌ها و درهای بیمارستان‌ها به گوش می‌رسید منتشر شد.

این یک جنگ نبود، بلکه یک قتل عام واقعی بود و کنار هم گذاشتن جزئیات آن در ساعات ابتدایی دشوار به نظر می‌رسید. اما به تدریج تصویر روشن شد؛ جایی که رژیم صهیونیستی پیجرها را در لبنان یکی پس از دیگری منفجر می‌کرد که مجموع آنها به 5 هزار پیجر رسید و ده‌ها نفر در این جنایت به شهادت رسیده و بیش از 3000 نفر هم زخمی شدند.

به گزارش منابع امنیتی، داخل دستگاه‌های پیجری که منفجر شدند، از منبع [تولیدکننده] به‌وسیله قطعه «آی‌سی»، بمب‌گذاری شده و حاوی مواد منفجره بود. مواد منفجر تعبیه‌شده، به‌گونه‌ای داخل این دستگاه‌ها جاسازی شده بود که هنگام بررسی، امکان تشخیص وجود نداشت و سرویس جاسوسی موساد و شاباک اسرائیل پشت این حمله جنایت‌کارانه قرار داشتند.

بر این اساس، انفجار به‌وسیله پیام با فناوری پیشرفته‌ای صورت گرفت که ماده منفجره جاسازی‌شده را فعال کرد. البته باتری پیجرها عامل موج انفجاری نبوده، بلکه ماده لیتیوم باتری‌ها هنگام دریافت پیام انفجار، عامل منفجر شدن این دستگاه‌ها بود.

