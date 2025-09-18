En
گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل از نسل‌کشی در غزه

گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل: نسل‌کشی در غزه واقعیت است

به گزارش تابناک، روز گذشته کمیسیون مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش خود را درباره اوضاع فلسطین اشغالی منتشر کرد. این کمیسیون پس از ماه‌ها بررسی در یک سند ۷۲ صفحه‌ای رسماً اعلام کرد: اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است.

این اولین بار است که یک نهاد رسمی سازمان ملل، با استناد به انبوهی از شواهد میدانی، تصاویر ماهواره‌ای، شهادت بازماندگان و داده‌های پزشکی، چنین حکم قطعی صادر می‌کند. نتیجه‌ای که می‌تواند مسیر تعقیب قضایی رهبران اسرائیل را در دادگاه‌های بین‌المللی هموار کند. کنوانسیون ۱۹۴۸ نسل‌کشی را در پنج رفتار مشخص تعریف کرده است.

وارد کردن صدمات جسمی و روانی شدید: بمباران‌های مداوم، بازداشت‌ها و شکنجه، هزاران نفر را دچار جراحات و آسیب‌های روحی جبران‌ناپذیر کرده است.

