سرقت ۸ کیلو طلا با لباس زنانه

به گزارش تابناک، دزدان مسلح با پوشیدن لباس زنانه به یک طلافروشی در جزیره قشم دستبرد زدند و پا به فرار گذاشتند.

این سرقت بعدازظهر سه‌شنبه از یک مغازه طلافروشی در پاساژ طلافروشان منطقه درگهان قشم رخ داد. چند سارق مسلح که لباس زنانه به تن داشتند، سوار بر یک سمند سفید در نزدیکی پاساژ طلافروشان توقف کردند و 4نفر از آنها که سلاح گرم به‌دست داشتند، وارد طلافروشی شدند.

دزدان برای ترساندن مشتریان و صاحب مغازه اقدام به تیراندازی کردند و پس از سرقت 8کیلو طلا، پا به فرار گذاشتند و سوار بر خودروی سمند، به همراه همدستشان که راننده خودرو بود، متواری شدند.

به‌دنبال این سرقت، تیم‌هایی از پلیس آگاهی، راهی محل حادثه شدند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دزدان مسلح آغاز شده است.