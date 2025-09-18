ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی کشور

به گزارش تابناک به نقل از روابطعمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای و بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال و محدوده سهراهی چلاو در مسیرهای رفت و برگشت محور هراز سنگین است.
بر اساس این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت و مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران - شمال و محور چالوس روان بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.
بنا بر این اطلاعیه درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر در آزادراه کرج - قزوین و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین گزارش شده است.
گفتنی است، بارش پراکنده باران و مهگرفتگی در برخی از محورهای استانهای گیلان و اردبیل پدیدههای غالب جوی هستند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید