ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی کشور

ترافیک وسایل نقلیه در برخی از محورهای شمالی کشور سنگین بوده و بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های گیلان و اردبیل گزارش شده است.
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور همچنان ادامه دارد

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال و محدوده سه‌راهی چلاو در مسیرهای رفت و برگشت محور هراز سنگین است.

بر اساس این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت و مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران - شمال و محور چالوس روان بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

بنا بر این اطلاعیه درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر در آزادراه کرج - قزوین و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین گزارش شده است.

گفتنی است، بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های گیلان و اردبیل پدیده‌های غالب جوی هستند.

