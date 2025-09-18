تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی مردان ۲۰۲۵ در حالی مقابل فیلیپین قرار گرفت که محکوم به پیروزی بود. این دیدار جذاب و نفسگیر در نهایت با برتری شاگردان پیاتزا به پایان رسید.

فیلیپین که در رده ۷۷ والیبال جهان قرار دارد، می‌خواست از امتیاز میزبانی بهره ببرد و شگفتی بزرگ را رقم بزند، اما تیم ملی والیبال ایران که در رده ۱۵ است با تفکرات سرمربی ایتالیایی‌اش نمی‌خواست خیلی زود متوقف شود و به خانه بازگردد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بیست‌ویکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از روز جمعه ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم در مانیل آغاز شد. تیم‌ملی والیبال ایران که در دیدارهای اول و دوم خود یک برد و یک شکست مقابل مصر و تونس تجربه کرده بود، از ساعت ۱۳ امروز پنج‌شنبه در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان به مصاف فیلیپین رفت.

فیلیپین که در رده ۷۷ والیبال جهان قرار دارد، می‌خواست از امتیاز میزبانی بهره ببرد و شگفتی بزرگ را رقم بزند، اما تیم ملی والیبال ایران که در رده ۱۵ است با تفکرات سرمربی ایتالیایی‌اش نمی‌خواست خیلی زود متوقف شود و به خانه بازگردد.

تیم ملی والیبال فیلیپین روز گذشته با ارائه یک بازی خوب مصر قهرمان آفریقا را سه بر یک از پیش‌رو برداشت و کاپیتان این تیم از تمامی تماشاگران و‌ هواداران خواست برای تشویق و‌ حمایت آخرین مسابقه دوره مقدماتی مقابل ایران به سالن مسابقه بیایند. اتفاقی که افتاد و حضور حدود ۲۰ هزار تماشاگر فیلیپینی در سالن کار را تاحدودی برای شاگردان پیاتزا سخت کرد.

از طرفی هم مردان والیبال کشورمان نیز برای حضور به مرحله بعد نیاز به پیروزی در این دیدار داشتند. نکته جالب اینکه هدایت تیم ملی والیبال فیلیپین نیز همچون ایران برعهده یک مربی ایتالیایی به نام آنجیولینو فریگونی است.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، بردیا سعادت، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانش‌دوست، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، محمدرضا حضرت‌پور و آرمان صالحی ۱۴ ملی‌پوش ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ هستند که با هدایت روبرو پیاتزا به میدان می‌روند.

گفتنی است میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، دیروز پس از پایان جلسه آنالیز تیم ملی، جلسه‌ای ویژه با ملی‌پوشان برگزار کرد تا آنها را از نظر روحی و روانی برای دیدار حساس مقابل فیلیپین آماده کند.

در این نشست، تقوی با بازیکنان تیم ملی به گفت‌وگو پرداخت و تلاش کرد با مدیریت دقیق، ذهنیت و تمرکز آنها را برای این جدال سرنوشت‌ساز ارتقا دهد. او در بخشی از صحبت های خود تأکید کرد که فدراسیون به همراه خانواده والیبال همه تلاش خود را کرده اند تا شما در بهترین شرایط در این مسابقات حاضر شوید، پس با اعتمادبه‌نفس و تکیه بر توانایی‌های خود وارد میدان شوید و فردا با ارائه بازی در خور نام ایران پیروز سر بلند از زمین خارج شوید. شما دلخوشی مردمی هستید که در روز های سخت از شما حمایت کردند و الان وقت پاسخگویی به محبت‌هایشان است. برای مردم بجنگید و نشان دهید تیم ایران هستید؛ همین کافیست.

ترکیب ابتدایی تیم ملی والیبال ایران

ست اول: ایران ۲۱ - فیلیپین ۲۵

بازی در ست اول تحت تاثیر جو سالن و اعتماد به نفس بالای بازیکنان فیلیپین آغاز و آنها با سرویس‌های خوب و اشتباهات بازیکنان ایران، 6 بر 3 پیش افتادند. در ادامه روبرتو پیاتزا در امتیاز 8 بر 5 به سود فیلیپین وقت استراحت گرفت. بازی در این ست با همین روند ادامه پیدا کرد و فیلیپین برتری با اختلاف دو یا سه امتیاز را حفظ کرد و در اواخر ست از اشتباهات بازیکنان ایران نهایت استفاده را برد و با نتیجه 25 بر 21 پیروز شد.

ست دوم: ایران ۲۵ - فیلیپین ۲۱

ست دوم مشابه ست نخست پیش رفت این این تفاوت که این بار اوضاع بع نفع پیاتزا و شاگردانش بود. ایران ست دوم را خوب شروع کرد و با چند سرویس خوب و آبشارهای پوریا حسین‌خانزاده 6 بر 3 پیش افتاد تا سرمربی فیلیپین اولین وقت استراحت خود را درخواست کند. در ادامه فیلیپینی ها به بازی برگشتند و فاصله را به 1 رساندند اما باز هم ایران پیشی گرفت و اختلاف ایجاد کرد تا در پایان این ست با نتیجه 25 بر 21 به سود تیم ملی والیبال ایران به پایان برسد.

ست سوم: ایران ۱۷- فیلیپین ۲۵

در حالی که دو تیم تا امتیاز ۹ پایاپای پیش رفتند، ناگهان اشتباهات ایران عملکرد تیم را تحت تاثیر قرار داد و وقت استراحت پیاتزا هم تاثیری نداشت تا ایران ۱۹ بر ۱۲ عقب بیفتد. به‌نژاد سرویسش را به تور زد تا امتیاز ۲۰ هم برای فیلیپین به دست آید. شریفی هم سرویسش را به تور زد تا میزبان یک امتیاز دیگر بگیرد. یک دریافت بد در زمین ایران امتیاز ۲۲ را هم تقدیم حریف کرد. در نهایت ایران این ست را هم ۲۵ بر ۱۷ باخت.

ست چهارم: ایران ۲۵- فیلیپین ۲۳

فیلیپین در ابتدای ست ۳ بر ۱ جلو افتاد تا پیاتزا بلافاصله وقت استراحت بگیرد. با بازگشت تیم‌ها به زمین و درخشش حسین‌خانزاده ایران ۴ بر ۳ و سپس ۸ بر ۶ جلو بیفتد. در ادامه خانزاده یک امتیاز مستقیم سرویس گرفت تا ایران ۱۷ بر ۱۵ جلو باشد. ایران در نهایت این ست را ۲۵ بر ۲۳ برد.

ست پنجم: ایران ۲۲- فیلیپین ۲۰

در حالی که دو تیم پایاپای پیش می رفتند، سه دفاع متوالی از ایران باعث شد ۸ بر ۴ پیش بیفتد. خسوس اسپیو سرویس را به تور زد تا ایران ۱۰ بر ۶ جلو بیفتد. اسفندیار سرویس را خراب کرد تا حریف به امتیاز ۷ برسد. دریافت بد باعث شد امتیاز ۸ هم برای فیلیپین رقم بخورد. پیاتزا که تیمش دو امتیاز متوالی از دست داد، وقت استراحت گرفت. در ادامه حسین خانزاده و حاجی پور دفاع شدند تا نتیجه ۱۰ - ۱۰ شود و ایران برتری ۴ امتیازی را از دست داد و پیاتزا دوباره وقت استراحت گرفت. خانزاده سرویس را به تور زد تا ایران ۱۳-۱۲ عقب بیفتد. امتیاز ۱۳ را حاجی پور برای ایران گرفت، اما فیلیپین با جا خالی انداختن به امتیاز ۱۴ رسید. سرویس میزبان به بیرون رفت تا بازی ۱۴-۱۴ شود اما خطای تور امتیاز ۱۵ را به فیلیپین داد. دو تیم تا امتیاز ۱۸ پیش رفتند اما دو بار مهاجمان ایران دفاع شدند و در حالی که میزبان جشن پیروزی گرفت، چلنج به موقع و درست پیاتزا به شکل معجزه آسایی کارساز شد و ایران از باخت فرار کرد و نتیجه ۱۹ - ۱۹ شد. دفاع عالی کاظمی ایران را به امتیاز ۲۰ رساند و آبشار فیلیپین نتیجه را برابر کرد. در نهایت با دفاع خوب ایران، این ست با حساب ۲۲ بر ۲۰ به نفع ایران تمام شد تا تیم پیاتزا از این بازی نفس‌گیر پیروز بیرون بیاید و از مرحله گروهی صعود کند.

به گزارش تابناک، در فهرست دیدار‌های رسمی تیم‌های ملی والیبال ایران و فیلیپین تا پیش از مصاف امروز، دو تقابل وجود داشت که در سال ۱۹۵۸ بازی‌های آسیایی، ایران ۳ بر۲ پیروز شد. در سال ۱۹۹۵ مسابقات قهرمانی آسیا هم ایران ۳ بر صفر به برتری رسیده بود. امروز هم شاگردان روبرتو پیاتزا در دیداری که در سالن آسیا آرنا شهر مانیل برگزار شد، سه بر دو به پیروزی رسیدند تا با دو برد و یک شکست به عنوان تیم دوم گروه به مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان صعود کنند.

گفتنی است، پوریا حسین خانزاده، علی جاجی‌پور و یک بازیکن از تیم فیلیپین (برایان باگوناس) با کسب ۲۲ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکنان این دیدار را به دست آوردند. تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۱۰ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۳ پوئن در حمله، ۸ امتیاز در دفاع، ۶ پوئن سرویس و ۳۳ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود. بازیکنان تیم ملی والیبال فیلیپین نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۱۴ امتیاز کسب کردند که شامل ۶۲ امتیاز حمله، ۱۲ دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۳۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.