زنده با پیاتزا و شاگردانش در مانیل؛ برای مردم بجنگید

فیلیپین در حال حاضر در رده 77 والیبال جهان قرار دارد و میخواهد از امتیاز میزبانی بهره ببرد اما تیم ملی والیبال ایران که در رده 15 است با تفکرات سرمربی ایتالیاییاش نمیخواهد خیلی زود متوقف شود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بیستویکمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان از روز جمعه ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم در مانیل آغاز شد. تیمملی والیبال ایران که در دیدارهای اول و دوم خود یک برد و یک شکست مقابل مصر و تونس تجربه کرده و از ساعت ۱۳ امروز پنجشنبه در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان به مصاف فیلیپین میرود.
تیم ملی والیبال فیلیپین روز گذشته با ارائه یک بازی خوب مصر قهرمان آفریقا را سه بر یک از پیشرو برداشت و کاپیتان این تیم از تمامی تماشاگران و هواداران خواست برای تشویق و حمایت آخرین مسابقه دوره مقدماتی مقابل ایران به سالن مسابقه بیایند که انتظار میرود حضور ۲۰ هزار تماشاگر فیلیپینی در سالن کار را تاحدودی برای شاگردان پیاتزا سخت کند.
از طرفی هم مردان والیبال کشورمان نیز برای حضور به مرحله بعد نیاز به پیروزی در این دیدار دارند. هدایت تیم ملی والیبال فیلیپین برعهده آنجیولینو فریگونی از ایتالیا است.
مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور، بردیا سعادت، محمد ولیزاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانشدوست، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، محمدرضا حضرتپور و آرمان صالحی ۱۴ ملیپوش ایران در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ هستند که با هدایت روبرو پیاتزا به میدان میروند.
گفتنی است میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، دیروز پس از پایان جلسه آنالیز تیم ملی، جلسهای ویژه با ملیپوشان برگزار کرد تا آنها را از نظر روحی و روانی برای دیدار حساس مقابل فیلیپین آماده کند.
در این نشست، تقوی با بازیکنان تیم ملی به گفتوگو پرداخت و تلاش کرد با مدیریت دقیق، ذهنیت و تمرکز آنها را برای این جدال سرنوشتساز ارتقا دهد. او در بخشی از صحبت های خود تأکید کرد که فدراسیون به همراه خانواده والیبال همه تلاش خود را کرده اند تا شما در بهترین شرایط در این مسابقات حاضر شوید، پس با اعتمادبهنفس و تکیه بر تواناییهای خود وارد میدان شوید و فردا با ارائه بازی در خور نام ایران پیروز سر بلند از زمین خارج شوید. شما دلخوشی مردمی هستید که در روز های سخت از شما حمایت کردند و الان وقت پاسخگویی به محبتهایشان است. برای مردم بجنگید و نشان دهید تیم ایران هستید؛ همین کافیست.
