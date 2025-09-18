En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تظاهرات یهودیان ضد صهیونیسم در اعتراض به سفر نتانیاهو به نیویورک

کد خبر: ۱۳۲۹۲۲۴
| |
4 بازدید

به گزارش تابناک، دهها تن از یهودیان "ناتوری کارتا" که گروهی از یهودیان ضد صهیونیسم در نیویورک هستند، در آستانه برگزاری هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل به حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تظاهرات کردند.
یهودیان ضدصهیونیسم و حامی فلسطین درحالیکه با هماهنگی و حضور پلیس نیویورک دست به تظاهرات زده بودند، هنگام راهپیمایی با مخالفت برخی افراد و یهودیان حامی صهیونیسم مواجه شدند.
این تجمع در اعتراض به بنیامین نتانیاهو که دولت اسرائیل را نمایندگی می‌کند، و سیاست‌های جنایتکارانه‌ای که ترویج و اجرا می‌کند، برگزار شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یهودیان نتانیاهو نیویورک
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
نقدی بر رفتار پزشکیان در برابر اردوغان + عکس  (۳۶ نظر)
tabnak.ir/005Zn6
tabnak.ir/005Zn6