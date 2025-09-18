تظاهرات یهودیان ضد صهیونیسم در اعتراض به سفر نتانیاهو به نیویورک

به گزارش تابناک، دهها تن از یهودیان "ناتوری کارتا" که گروهی از یهودیان ضد صهیونیسم در نیویورک هستند، در آستانه برگزاری هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل به حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تظاهرات کردند.

یهودیان ضدصهیونیسم و حامی فلسطین درحالیکه با هماهنگی و حضور پلیس نیویورک دست به تظاهرات زده بودند، هنگام راهپیمایی با مخالفت برخی افراد و یهودیان حامی صهیونیسم مواجه شدند.

این تجمع در اعتراض به بنیامین نتانیاهو که دولت اسرائیل را نمایندگی می‌کند، و سیاست‌های جنایتکارانه‌ای که ترویج و اجرا می‌کند، برگزار شده است.