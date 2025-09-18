۱۷ هزار میلیارد ریال جریمه و ۱۱ سال حبس برای رانندگان شبکه سوخت قاچاق در هرمزگان

به گزارش تابناک، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: برای چهار متهم اصلی شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت و ۶۲۱ نفر از رانندگان متخلف که در پوشش تعویض روغنی و مرکز معاینه فنی در قاچاق سوخت فعالیت داشتند، حکم محکومیت فطعی صادر شد.
وی افزود: قاچاقچیان در پوشش مغازههای تعویض روغنی و مرکز معاینه فنی در حاشیه شهر بندرعباس، پس از خرید و انباشت سوخت خودروهای سنگین، سوختهای خریداری شده را جهت انتقال به دریا به شهرستان میناب منتقل میکردند به طوری که بیش از ۵ هزار مورد تخلیه سوخت از سوی کامیون های متعلق به آنها در ۱۳ روز صورت گرفته که تصاویر آن توسط دوربین های مداربسته ثبت شده است.
